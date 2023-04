Nadine Morano : «Aujourd’hui, on se demande encore si on peut être protégé en France»

«Aujourd’hui, on se demande encore si on peut être protégé en France», a estimé sur CNEWS la député européenne (LR) Nadine Morano, évoquant les violences qui secouent le pays depuis plusieurs semaines.

Un regard très critique sur la réponse pénale. Invitée de la Matinale de CNEWS ce lundi 3 avril, Nadine Morano, députée européenne LR, est revenue sur la réforme des retraites et notamment sur les violences qui ont émaillé les manifestations ces dernières semaines.

«Je pense qu'il y a surtout un problème dans la réponse pénale», affirme Nadine Morano, ajoutant que «dans les pays du Nord de l'Europe, l'exécution de petites peines».

«La France va mal, très très mal»

Pour la députée européenne LR, «ce qui ne peut pas fonctionner, c'est que quand vous commettez un acte, il n'y a pas de réponse pénale immédiate derrière qui soit marquante et qui incite à ne pas recommencer». «Cela montrerait à la société que l'on peut être encore protégée car en France, on se demande si on peut être protégé».

C'est une situation qui «fait peur». «On est dans une France qui est vraiment en déclassement total et à tous les niveaux», explique l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. Elle est «en déclassement énergétique, budgétaire, éducatif, en matière sécurité, il y a une submersion migratoire». «La France va mal, très très mal».

«Le en-même temps sur lequel a été élu Emmanuel Macron n'est ni une vision ni une méthode pour la France, insiste Nadine Morano, expliquant «en fait, c'est un désastre au quotidien et cela n'est pas possible.» «C'est un distributeur, une espèce de fourre-tout pour satisfaire tout le monde et en fait n'arriver à aucun résultat pour l'ensemble de nos compatriotes», conclut-elle.