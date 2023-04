Nadine Morano : «Une réforme des retraites n'est jamais définitive»

Invitée de la Matinale de CNEWS ce lundi 3 avril, Nadine Morano est revenue sur la réforme des retraites. Selon la députée européenne LR, ce dispositif pourrait être modifié au cours des années, en fonction de la situation de l’emploi en France.

Un référendum pour la réforme des retraites ? «Pourquoi pas», a estimé Nadine Morano. «Je n’y suis pas hostile», a-t-elle déclaré dans La Matinale de CNEWS lundi 3 avril.

Bien qu’elle ne soit pas sûre qu’il s’agisse de la bonne méthode, la députée européenne LR juge important de consulter le peuple : «Reste à savoir quelle question sera posée», a-t-elle lancé.

Selon Nadine Morano, une réforme des retraites n’est pas vouée à être gravée dans le marbre : «Nous sommes aujourd’hui à 1,7 actif pour 1 retraité. Ce dispositif restera-t-il pérenne ou faudra-t-il changer de dispositif et passer par de la capitalisation ?», a-t-elle interrogé.

«Décidons de travailler un peu plus»

La députée a toutefois soulevé la question de la responsabilité du financement du système des retraites : «À un moment où nous empruntons sur des marchés - non plus à des taux négatifs, mais à des taux maintenant passés à 2,8% - il faut aussi savoir qu’aujourd’hui, nous avons la responsabilité du financement du système des retraites», a-t-elle constaté face à Laurence Ferrari.

Face à cette situation il n’y a que deux options, juge Nadine Morano : «Soit on augmente les cotisations, soit on baisse les retraites, soit l’on décide de travailler un peu plus. Donc décidons de travailler un peu plus», a-t-elle déclaré.

La députée a également révélé que les parlementaires Républicains ont obtenu une clause de revoyure à la fin du quinquennat d’Emmanuel Macron, en 2027 : «Il faudra remettre un peu de paix et de consultation dans ce qui est, de toute manière, obligé de revenir très régulièrement sur la table», a-t-elle conclu.