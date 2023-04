Paris : une tour Eiffel miniature à découvrir jusqu'au 10 avril

Il y a la vraie et celles vendues pour quelques euros juste en-dessous... Il y a maintenant une autre tour Eiffel, installée comme poisson d'avril ce week-end, et qui doit rester là jusqu'à lundi prochain, le 10 avril.

Baptisée «Eiffela», une miniature de la tour Eiffel – dix fois plus petite que son modèle – attire les foules sur le Champ-de-Mars. Le but ? Proposer «un moment de légèreté et d'insouciance», s'est ainsi exprimé le créateur de cette œuvre de 33 mètres de haut, Philippe Maindron. «Dans la conjoncture actuelle, j'estime qu'on en a beaucoup besoin et il n'y a pas d'autre but que de créer du bonheur et de créer du lien», a expliqué l'artiste à l'AFP.

Un poisson d'avril pendant 10 jours

Pour son arrivée, tel un poisson d'avril, la municipalité parisienne s'est même fendue d'un message publié sur les réseaux sociaux. «Rassurez-vous, vous voyez bien clair», pouvait-on lire, alors que la tour Eiffel miniature devant la grande donne aux passants l'impression étrange de loucher. Touristes comme badauds étaient nombreux à passer prendre en photo ce drôle de duo.

Mais cette installation ne plaît pas à tout le monde, notamment aux membres de l'association «Les amis du Champ-de-Mars», qui dénoncent l'intervention de gros engins de chantier sur des sols «fragiles» pour installer cette attraction éphémère.

«Il y a aussi toujours cette idée que le peuple a besoin de divertissements. On lui met une fête foraine aux Tuileries, une copie miniature de la tour Eiffel au Champ-de-Mars, alors que la plupart des citadins souhaitent simplement se promener dans des (beaux) jardins», ont-ils fait savoir sur Twitter.

Mais pas de doute, la tour Eiffel est bien le monument idéal pour créer la surprise. Ce week-end, elle a en effet été l'objet d'un autre canular sur le compte officiel de la Dame de Fer. Vidéo à l'appui, le monument a en effet annoncé ce samedi 1er avril l'installation du «plus haut toboggan du monde» sur ses hauteurs. Un joli poisson d'avril qui a fait rire les internautes.