Trottinettes électriques à Paris : après la «votation», des élus dénoncent un «rendez-vous démocratique raté»

Les élus d'opposition ont fait part de leur déception face à la toute première «votation» citoyenne organisée par Anne Hidalgo ce dimanche 2 avril pour décider du maintien ou non des trottinettes en libre-service dans la capitale, alors que les Parisiens ont massivement voté «contre».

«Flop», «Fiasco» ou encore «coup manqué»... Immédiatement après l'annonce des résultats de la «votation» sur les trottinettes en libre-service ce dimanche, de nombreux élus parisiens ont déploré les conditions dans lesquelles s'était déroulé le vote, et regretté que seul un faible nombre de Parisiens – 103.084 électeurs se sont déplacés sur plus de 1,3 million d'inscrits – puissent décider du départ définitif des trottinettes de la capitale.

Un «gigantesque fiasco démocratique»

Au premier rang, le député Renaissance Sylvain Maillard qui dénonce qu'«aucune campagne» n'ait été organisée, que «ni vote en ligne ni procuration» n'ait été possible ou encore que «très peu de bureaux» n'aient été ouverts. Celui qui ne pas cache ses intentions pour les élections municipales de 2026 à Paris parle même d'un «gigantesque fiasco démocratique».

«Un flop» alors que «plus de 90% des Parisiens ne se sont pas exprimés», abonde Pierre-Yves Bournazel, élu d'opposition dans le 18e arrondissement, qui évoque «le manque d'engagement de l'exécutif municipal pour cette votation», énumérant l'insuffisance, selon lui, de moyens pour faire de cette votation un vrai rendez-vous démocratique comme le manque de communication afin d'informer les citoyens de la votation ou encore le manque de bureaux de vote.

«La démocratie participative s'use quand on ne s'en sert pas», a-t-il lancé, estimant que «cette votation semble malheureusement avoir toutes les caractéristiques d'une occasion démocratique manquée». Et c'est justement parce que la Ville de Paris n'a «pas réussi» selon lui «à réguler et organiser» ce service de trottinettes électriques en libre-service «que les Parisiens qui se sont exprimés ont fait le choix de les interdire».

Un avis partagé par l'ensemble des élus de droite, notamment ceux du groupe Changer Paris présidé par Rachida Dati. Dans un communiqué, ils estiment que la faible participation – 7,46% des électeurs parisiens se sont déplacés – marque le «profond désintérêt» des Parisiens pour cette «votation» organisée par Anne Hidalgo, rappelant au passage «que dans le cadre d'un vrai référendum local, une participation de 50% est requise pour que le scrutin soit validé».

Un Code de la rue à élaborer ?

«Ce que les Parisiens demandent, ce n'est pas un énième coup de communication permettant à la maire de Paris de ne pas endosser personnellement la responsabilité d'une décision qu'elle n'avait pas eu le courage de prendre», écrivent-ils encore. Pour eux, l'urgence est de régler «le problème de l'insécurité des piétons et du chaos dans l'espace public», qui ne disparaitra pas selon eux «en interdisant les trottinettes en libre-service».

Ils plaident entre autres pour la création d'un Code de la rue, tels qu'ils disent le réclamer depuis 2018, avec «le renforcement des contrôles de la police municipale pour faire respecter l'interdiction de circuler sur le trottoir, l'arrêt aux feux tricolores et la priorité des piétons sur les passages cloutés, la vitesse maximum à 25 km/h pour les trottinettes électriques personnelles ou encore l’obligation d’assurer les trottinettes électriques personnelles».

En face, la majorité municipale parle quant à elle de «succès», par la voix de l'adjoint à la mairie de Paris chargé des mobilités David Belliard, qui assure ce lundi que la Ville allait «réitérer l'expérience» dès l'année prochaine. Sans doute «en améliorant le dispositif», précise l'élu écologiste, ouvrant la porte à la mise en place d'un vote électronique.