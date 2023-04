Assa Traoré jugée en appel pour diffamation envers des gendarmes : la décision attendue mercredi

Poursuivie en diffamation par plusieurs gendarmes qui avaient interpellé son frère Adama, la militante Assa Traoré doit connaître ce mercredi 5 avril la décision de la cour d'appel de Paris.

En juillet 2019, dans une lettre publiée sur sa page Facebook, Assa Traoré avait cité les noms de plusieurs gendarmes en les pointant comme «responsables» de la mort de son frère Adama, décédé trois ans plus tôt, après une course-poursuite à pied dans le Val-d'Oise. Poursuivie en diffamation par certains des militaires et relaxée en première instance, la jeune femme doit connaître la décision de son procès en appel ce mercredi 5 avril.

Après avoir été condamnée au civil en février 2021 pour «atteinte à la présomption d’innocence», suite à plusieurs messages de la même teneur, Assa Traoré avait été relaxée au pénal des poursuites en diffamation cinq mois plus tard, concernant la lettre. Les avocats des gendarmes avaient donc fait appel.

Identité affichée et accusation

Dans son texte, baptisé «J’accuse», Assa Traoré avait affiché l’identité des militaires en les accusant «d’avoir tué (son) frère Adama Traoré en l’écrasant avec le poids de leurs corps», «de ne pas (l’)avoir secouru» et «d’avoir refusé de (le) démenotter en affirmant qu’il simulait».

Pour rappel, les juges d’instruction cherchent toujours à déterminer les causes du décès du jeune homme mort à 24 ans. De très nombreuses expertises médicales ont été pratiquées. Certaines ont mis en cause les problèmes de santé de la victime, d’autres, demandées par sa famille, ont pointé le plaquage ventral des gendarmes.

Les plus récentes semblent s’accorder toutefois sur le fait qu’ Adama Traoré soit mort d’un «coup de chaleur», que sa pathologie (une sarcoïdose, qui touche le système respiratoire) a entretenu au moment de sa longue course-poursuite en courant, mais que ce «coup de chaleur» aurait pu ne pas lui être fatal sans son positionnement sur le ventre, pour qu'il soit appréhendé.

Une première relaxe dénoncée dans le camp des gendarmes

Lors de la relaxe, le tribunal avait estimé que «l'excès du propos tenu par Assa Traoré, sur un ton provocateur, et la force des accusations portées contre les gendarmes alors même qu'ils n'étaient ni jugés ni mis en examen doivent nécessairement être appréhendés à la lumière des circonstances de leur publication et du combat personnel et militant ainsi mené par la prévenue». Un point de vue qui avait ulcéré les avocats de gendarmes.

«A partir d'aujourd'hui en France, quiconque aura "un combat personnel et militant" contre la police, les institutions, la justice, pourra aller dire absolument n'importe quoi sans encourir de foudres judiciaires», avait dénoncé l'un d'eux à l'AFP. «La bonne foi d'Assa Traoré, retenue sur une motivation éminemment politique pour la relaxer du délit de diffamation, ne signe absolument pas une vérité de ses propos», avaient écrit deux autres dans un communiqué.

La défense d’Assa Traoré avait de son côté estimé que «le tribunal a considéré qu’on ne pouvait pas mettre un frein à (sa) liberté d’expression».