Île-de-France : 190.000 euros débloqués pour acheter de nouveaux chevaux aux brigades de la police

A quelques mois de l'organisation de la Coupe du monde de rugby dans la région, et à un peu plus d'un an de la tenue des Jeux Olympiques à Paris, la Région Ile-de-France vient ce mardi 4 avril de débloquer 190.000 euros pour équiper différentes brigades équestres de la police habilitées à patrouiller à cheval.

Des chevaux pour davantage de sécurité. La Région Ile-de-France a attribué deux subventions : l'une à hauteur de 120.000 euros en faveur de la Préfecture de police de Paris (PP) et l'autre à hauteur de 70.000 euros en faveur de la brigade équestre de la Police nationale des Yvelines.

8 nouveaux chevaux dans la police

La première enveloppe permettra à la Préfecture de police de Paris d'équiper la brigade équestre de la Police nationale de Seine-Saint-Denis (93) de 5 nouveaux chevaux et d'un véhicule de transport d'équidés.

La seconde sera dédiée à l'achat de 3 chevaux et d'un véhicule de transport mais aussi de 10 paires de jambières de protection, de 8 équipements de protection complets (couverture pare-coups, protection jambes avant et protection jambes arrière, protection poitrine, protection naseau et visière) ainsi qu'au renouvellement des selles pour les policiers des Yvelines (78).

«Ces nouveaux chevaux et équipements permettront de contribuer à la sécurisation des propriétés régionales», explique la Région présidée par Valérie Pécresse, qui évoque notamment ses 12 îles de loisirs, parcs régionaux et forêts régionales ainsi que l'ensemble de ses établissements publics.

Il s'agit également, précise le Conseil régional, de «renforcer la sécurisation des participants aux grands événements culturels et sportifs en Ile-de-France, notamment dans la perspective de la Coupe du Monde de Rugby et des Jeux Olympiques et Paralympiques».