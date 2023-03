Île-de-France : mises en vente en juin dernier, 12 locomotives BB27300 viennent de trouver preneur

Une flotte de 12 locomotives ont été vendues par Transilien, la branche de la SNCF chargée des trains de la banlieue parisienne, qui les avait mises aux enchères il y a 8 mois déjà. Devenues inutiles, celles-ci n'étaient plus utilisées depuis l'achat de matériel neuf par Ile-de-France Mobilités.

Une flotte de douze locomotives BB 27300 sortie de l'exploitation de la ligne N du Transilien viennent d'être achetées par la société de leasing de matériel ferroviaire Beacon Rail, a-t-on appris ce mercredi 1er mars. Une opération lancée il y a un peu plus de 8 mois, en juin dernier, et qui faisait office de grande première: jamais du matériel roulant retiré du réseau n'avait été mis aux enchères auparavant.

«Une transaction record»

«Il s'agit également d’une transaction record pour Agorastore, leader français de la vente aux enchères des biens des organisations publics et des entreprises», ont conjointement communiqué Transilien SNCF et Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité organisatrice des transports en commun dans la région, qui comptent bien tirer profit de ces locomotives encore en parfait état.

Et si l'on ne connaît pas encore le montant de cette transaction, la mise à prix annoncée en juin devait débuter entre 1.294.868 et 1.365.849 euros «pour chacune de ces locomotives en fonction des caractéristiques». A noter également que seuls des professionnels du secteur avaient accès à cette vente exceptionnelle qui constituait selon IDFM «une réelle opportunité pour les opérateurs de transport de voyageurs ou de fret, français ou étrangers».

Avec le remplacement des trains de la ligne N – Paris à Mantes-la-Jolie, Rambouillet et Dreux – par du matériel neuf, notamment les Regio2N, ces douze locomotives BB27300 avaient en effet été retirées du réseau francilien, alors que – mises en service entre 2006 et 2010 – elles ont encore une durée de vie de 20 à 30 ans, selon les estimations.

Pour financer de nouveaux trains

Les produits de la vente contribueront d'ailleurs au financement du programme régional de renouvellement des trains. Le déploiement du nouveau matériel Regio2N, fourni par Alstom (ex-Bombardier), sur la ligne N devant être achevé pour la fin de l'année 2022. Pour un investissement de plus d'un milliard d'euros, financé par IDFM.

En parallèle, Transilien et IDFM avaient céder 11 trains autorails AGC bimodes diesel/électrique à six autres régions françaises parmi lesquelles la Bretagne, les Hauts-de-France ou encore la Normandie, qui pourront ainsi, selon eux, «compléter leur parc avec un train qui n’est plus produit». Le prix de cette cession n'avait pas été précisé, mais devait là aussi servir à renflouer les caisses d'IDFM.