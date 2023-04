Vosges : la chasse devient interdite dans cette commune le dimanche après-midi

Dans deux massifs forestiers de Saint-Dié-des-Vosges (Vosges), la chasse a été interdite le dimanche après-midi.

Une décision inédite dans l'Hexagone. En vertu d'un «commun accord» entre la mairie et les chasseurs, la chasse est désormais interdite, à partir de 13h le dimanche, dans la commune de Saint-Dié-des-Vosges (Vosges).

La mesure, entrée en vigueur le 1er avril, ne sera effective qu'à partir du 1er juin, date de la réouverture de la chasse.

«On s'est mis autour de la table et les chasseurs ont accepté sans aucun problème», a déclaré à l'AFP Bruno Toussaint, maire (sans étiquette) de Saint-Dié.

aucun accident lié à cette décision

Les chasseurs, qui ne chassaient déjà plus le mercredi, ne le feront donc plus non plus le dimanche à partir de 13h, dans deux massifs particulièrement fréquentés de la commune de 23.000 habitants.

L'édile a précisé que cette démarche ne découlait pas d'un accident, car il n'y en a «aucun» à déplorer. Selon lui, la forêt est à tout le monde et doit autant profiter aux chasseurs qu'aux familles souhaitant s'y promener.

La mesure entre en vigueur à Saint-Dié à quelques jours du débat d'une proposition de loi du député EELV Charles Fournier, qui vise l'interdiction de la chasse le dimanche, une mesure qui a déjà été écartée en janvier par le gouvernement. Le texte doit être débattu jeudi à l'Assemblée nationale.

La saison dernière, 90 accidents de chasse ont été recensés, dont huit mortels.