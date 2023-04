Gérald Darmanin estime que la subvention publique accordée à la Ligue des Droits de l'homme «mérite d'être regardée»

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a estimé ce mercredi 5 avril que la subvention à la Ligue des droits de l'homme «mérite d'être regardée», en pointant du doigt le rôle de l'association lors des affrontements près des méga-bassines de Sainte-Soline (Deux-Sèvres).

La Ligue des droits de l'homme (LDH) dans le viseur du ministère de l'Intérieur ? C'est ce qu'a sous-entendu Gérald Darmanin, ce mercredi, lors d'une audition devant le Sénat sur le thème du maintien de l'ordre.

En réponse à une intervention du sénateur LR François Bonhomme, qui appelait à «cesser de financer des associations qui mettent en cause gravement l'Etat», le ministre de l'Intérieur a déclaré à propos de la Ligue des droits de l'homme : «Je ne connais pas la subvention donnée par l'Etat, mais ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener».

des cas d'entrave à l'intervention des secours à Sainte-Soline, selon la LDH

Représentée par des observateurs lors des affrontements près des méga-bassines de Sainte-Soline, la Ligue des droits de l'homme (LDH) avait dénoncé «un usage immodéré et indiscriminé de la force» sur l'ensemble des manifestants. Les observateurs de l'association avaient également assuré avoir constaté des «cas d'entraves par les forces de l'ordre à l'intervention des secours» auprès des personnes blessées, certaines en urgence vitale, ce que contestent les autorités.

M @GDarmanin "les actions qui ont pu être menées" par la #LDH depuis + de 120ans sont la défense des droits & libertés de ttes et ts, ne vous en déplaise, en particulier la défense de la liberté de manifester mise à mal par votre pol de maintien de l'ordrehttps://t.co/qs9KnQvLSt — LDH France (@LDH_Fr) April 5, 2023

«M. Darmanin, "les actions qui ont pu être menées" par la LDH depuis plus de 120 ans sont la défense des droits et libertés de toutes et tous, ne vous en déplaise», a répliqué la LDH sur Twitter.