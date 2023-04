Paris : une banderole contre la réforme des retraites déployée en haut de l'Arc de Triomphe

Plusieurs dizaines de manifestants, mobilisés contre la réforme des retraites, ont déployé une banderole ce mercredi 5 avril en haut de l'Arc de Triomphe, à Paris.

Au sommet de la ville. Plusieurs dizaines d'agents de la culture et du spectacle en grève, affiliés à la CGT, ont déployé une banderole ce mercredi depuis le toit de l'Arc de Triomphe, à Paris.

Le monument fermé au public

«Aujourd’hui, l’Arc de Triomphe est fermé depuis 11h ce matin à l'initiative de la CGT-Culture et de la CGT-Spectacle, par des personnels du monument en grève, des agents du Ministère de la Culture et des salariés de tous les secteurs culturels», ont-ils écrit dans un communiqué.

En direct de l’arc de triomphe : les agentEs de la Culture et du spectacle en grève et mobiliséEs déploient une banderole. 64 ans c’est non ! On ira jusqu’au bout pour la retraite à 60 ans ! #ArcDeTriomphe #Greve6Avril #Manif6Avril #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/h9LL1tjyVL — CGT BnF (@CgtBnf) April 5, 2023

Ils ont ainsi «choisi de réaffirmer leur volonté d'aller jusqu’au retrait du projet de réforme des retraites». «Cette action s'inscrit dans les luttes menées par toutes les travailleuses et tous les travailleurs, grévistes et les jeunes pour une vie digne et contre le passage en force d’Emmanuel Macron et son gouvernement», ajoutent-ils.

Ce jeudi, une nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites est prévue, avec une manifestation entre les Invalides et la Place d'Italie à Paris.