Pénurie de carburants : vers un week-end de Pâques à sec en France ?

À la veille de la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, et à l’approche du week-end de Pâques, certains automobilistes s’inquiètent de potentielles pénuries de carburants en France.

Le week-end de Pâques risque-t-il d’être perturbé à cause des pénuries de carburants ? À la veille de la onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la situation reste tendue concernant l’approvisionnement de carburants dans certaines stations-services, notamment en Île-de-France.

En début de semaine, selon les données du gouvernement, environ 10% des stations-services connaissaient une pénurie d’au moins un carburant, et les départements d’Île-de-France sont les premiers à en souffrir, notamment les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, avec 41% des stations en difficulté mardi.

Les tensions se concentrent particulièrement sur le sans-plomb, en raison de la priorité donnée par le gouvernement à la livraison du kérosène pour ravitailler les aéroports parisiens. L’Indre-et-Loire est aussi particulièrement touchée par les pénuries de carburants, avec près de 40% des stations en difficulté mardi 4 avril.

De nouvelles réquisitions

Pour améliorer la situation et éviter de plus graves pénuries lors du week-end de Pâques, le gouvernement a décidé de nouvelles réquisitions de grévistes dans l’industrie pétrolière. Les réquisitions sont en cours notamment à la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-L’Orcher, en Seine-Maritime. Il s’agit de la plus grande raffinerie du pays, «qui expédie du carburant dans l'oléoduc Le Havre-Paris vers l'Ile-de-France et le Centre-Val de Loire depuis hier matin (lundi), grâce à la réquisition de quelques personnes par relève (3 à 4 maximum)», selon le ministère de la Transition écologique.

Par ailleurs, le groupe pétrolier Esso-ExxonMobil a annoncé mardi 4 avril le redémarrage de la production de sa raffinerie de Port-Jérôme-Gravenchon. Elle avait été mise à l'arrêt le 25 mars dernier faute de pétrole brut à raffiner en raison de la grève au terminal pétrolier du Havre contre la réforme des retraites. Si la grève est reconduite jusqu’à jeudi 6 avril, nouvelle journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites, les grévistes ont signé la semaine dernière, avec la direction, un protocole prévoyant la sortie de 43 millions de litres de carburants des bacs remplis à ras-bord, notamment pour approvisionner les stations essence d’Île-de-France.

Olivier Gantois, président de l’Ufip, syndicat des entreprises pétrolières, a déclaré en début de semaine que la situation «va s’améliorer nettement dans le courant de la semaine», notamment dans la région parisienne. Toutefois, il faudra attendre la fin des grèves et les déblocages de tous les dépôts et les raffineries avant un retour à la normale.