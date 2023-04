Présidentielle 2027 : Marine Le Pen en tête au premier tour, selon un sondage

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro Magazine et Sud Radio, publié ce mercredi 5 avril, Marine Le Pen améliorerait considérablement son score de 2022, si l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain.

Un contexte social tendu qui jouerait en faveur de Marine Le Pen. Un sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro Magazine et Sud Radio, rendu public mercredi 5 avril, révèle que la cheffe des députés RN à l’Assemblée nationale recueillerait 31% des voix si le premier tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain. Il s’agirait d’une hausse de 8 points par rapport au premier tour de scrutin en 2022.

Un score élevé dans le cas unique d’une candidature unique de la gauche autour de Jean-Luc Mélenchon, qui obtiendrait 22% des votes, et face à Edouard Philippe pour représenter la majorité présidentielle (28%).

Si la gauche ne partait pas unie, Marine Le Pen arriverait en tête (29%) devant l’ancien Premier ministre Edouard Philippe (26%). La représentante du Rassemblement national atteindrait même 36% des intentions de vote si François Bayrou venait à incarner la majorité présidentielle (9%). Gérald Darmanin ferait un peu mieux (11%), mais Marine Le Pen attirerait alors 35% des suffrages. De son côté, Bruno Le Maire se hisserait à 18% contre 32% pour la candidate du RN.

Le sondage a également relevé une hausse du score du communiste Fabien Roussel, qui recueillerait entre 5 et 6,6% des voix, contre 2,2% en 2022.

Les Républicains derrière Laurent Wauquiez feraient entre 4%, en cas de candidature d’Edouard Philippe, et 10%, en cas de représentation de François Bayrou. Enfin Éric Zemmour oscillerait pour sa part entre 6 et 7%.

Une «stature de présidente» en hausse

Selon une autre étude de l’Ifop parue ce mercredi, de plus en plus de Français, considèrent que Marine Le Pen dispose d’une «stature de présidente de la République» (47%), un score en hausse de 5 points par rapport aux chiffres dévoilés par la même enquête il y a un an.

Une majorité des personnes interrogées considère que Marine Le Pen est «proche des préoccupations des Français» (58 %, +2 points en un an) et «attachée aux valeurs démocratiques» (57 %, +4 points).

La cheffe de file des élus RN au Palais-Bourbon est l’une des grandes gagnantes de la contestation contre Emmanuel Macron et son gouvernement. Et ce, malgré une stratégie plus en retrait, notamment dans les mouvements sociaux, que celle de la Nupes.

Alors que plusieurs oppositions et une partie des Français demandent le départ d’Elisabeth Borne de Matignon, Marine Le Pen a d’ores et déjà indiqué qu’elle refuserait d’être Première ministre en cas de dissolution de l'Assemblée nationale et de victoire du parti à des élections législatives anticipées. Le choix est clair : «Moi j’envisage d’être présidente de la République», a-t-elle indiqué à nos confrères de Ouest-France.