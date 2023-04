Sondage : 11-Septembre, Covid, Réchauffement climatique... 35% des Français disent croire aux théories du complot

Le complotisme se répand largement dans la société française, révèle une enquête de l'Ifop dévoilée ce jeudi 13 avril. Propagées via les réseaux sociaux, les thèses conspirationnistes américaines semblent convaincre de nombreux Français.

35% des Français déclarent «croire aux théories du complot». C'est le résultat d'une enquête de l'Ifop qui dresse pour le site touristique amb-USA.fr un état des lieux des croyances dans les idées complotistes en France et aux Etats-Unis. Outre-Atlantique, le chiffre bondit ainsi à 55%.

En France, les 18-34 ans (41%), celles et ceux qui n’ont aucun diplôme (47%) et les électeurs de LFI ou du RN (50%) font partie des populations qui souscrivent le plus aux thèses complotistes, indique l'Ifop. Aux Etats-Unis, les 18-24 ans (68%) et les électeurs de Donald Trump (65%) sont les plus enclins à adhérer aux théories du complot.

Plusieurs théories célèbres ont été testées par l'institut de sondage. Ainsi, 26% des Français et 34% des Américains pensent que «le gouvernement américain avait une connaissance préalable des attentats qui allaient se dérouler le 11 septembre 2001 et les a laissé survenir». Et 14% des Français et 18% des Américains estiment que l'homme n'est jamais allé sur la lune.

les thèses américaines traversent l'atlantique

La guerre en Ukraine a également mobilisé de nombreux discours complotistes. Pour 15% des Français et 16% des Américains, «le massacre de civils à Boutcha était une mise en scène des autorités ukrainiennes».

Sur ce sujet, l'étude montre aussi que les thèses nées aux Etats-Unis et liées à la politique américaine pénètrent largement la société française. Ainsi, 21% des Français et 31% des Américains croient que «le gouvernement américain soutient la guerre en Ukraine pour couvrir les activités économiques douteuses de Hunter Biden (fils de Joe Biden) en Ukraine». Un sujet pourtant très peu débattu en France.

Les discours scientifiques ne font pas l'unanimité dans la population, souligne également l'Ifop. Malgré les nombreuses publications sur le sujet, notamment celles rédigées par le Giec, plus d'un quart des Français (27%) et plus d'un tiers des Américains (37%) pensent que le réchauffement climatique est un phénomène naturel.

les électeurs d'Eric Zemmour les plus nombreux à contredire la science

Les contrevérités sur le Covid-19 ne font pas exception. L'efficacité d'un traitement à base de chloroquine, porté par le professeur Raoult, a été largement diffusée malgré des études démontrant son inutilité contre le virus. Plus d'un Américain sur trois (39%) et plus d'un Français sur quatre (29%) croient encore en l'efficacité de la chloroquine pour lutter contre la Covid-19 en ce début d'année 2023.

L'analyse du profil des répondants montre que les électeurs d'Eric Zemmour sont ceux qui adhèrent le plus à au moins une contre-vérité scientifique (77%), avec ceux du RN (52%). Les personnes se disant religieuses sont également nombreuses (67%) à adhérer à des discours contraires à la science, notamment concernant l'évolution.

Au total, 40% des Français et 58% des Américains adhèrent à au moins une contre-vérité scientifique.