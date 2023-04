Pyrénées-Orientales : plus de 500 hectares touchés par un important incendie près de Cerbère

Un important incendie s'est déclaré ce dimanche matin, entre les communes de Cerbère et Banyuls-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, brûlant plus de 500 hectares.

Les flammes progressent à cause de la tramontane. Aux alentours de 9h30 ce dimanche 16 avril, un incendie s'est déclaré entre les communes de Cerbère et Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales).

A 13h30, le SDIS 66 a procédé aux premières évacuations de maisons. Une habitation a même été brûlée à Cerbère, selon les informations de CNEWS.

Incendie en cours sur Cerbère et Banyuls sur Mer



550 hectares parcourus. Tout notre soutien aux 360 pompiers qui luttent pour protéger les populations et fixer le feu.



Le COD est activé et le préfet66 est sur place.



Évitez la zone !

— Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) April 16, 2023