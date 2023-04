Pyrénées-Orientales : plus de 900 hectares touchés par un important incendie près de Cerbère

Un important incendie s'est déclaré ce dimanche matin, entre les communes de Cerbère et Banyuls-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, brûlant plus de 900 hectares.

Environ 950 hectares de végétation ont été parcourus dimanche dans les Pyrénées-Orientales par le premier grand incendie de l'année 2023 en France et 300 personnes ont été évacuées par précaution dans ce département très affecté par la sécheresse, selon le ministère de l'Intérieur et les pompiers.

«Le feu a désormais parcouru plus de 930 hectares dans les Pyrénées-Orientales. 300 personnes ont été évacuées«, a tweeté le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, les pompiers faisant état vers 20H00 de 950 ha.

Le feu a désormais parcouru plus de 930 hectares dans les Pyrénées-Orientales. 300 personnes ont été évacuées.



Je me rendrai sur place tôt demain matin, pour faire un point de situation, soutenir les 500 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs mobilisés et les Pyrénéens durement… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 16, 2023

«Je me rendrai sur place tôt demain matin (lundi), pour faire un point de situation, soutenir les 500 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs mobilisés et les Pyrénéens durement touchés», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, «180 personnes ont été confinées», a indiqué la préfecture à l'AFP. «La commune de Cerbère est devenue l'enjeu majeur, l'incendie se rapprochant des habitations situées au nord du village», a-t-elle précisé, ajoutant que «deux habitations ont été touchées».

Un vent violent

Le feu s'est déclaré dans la matinée entre les deux communes de Cerbère et de Banyuls-sur-Mer et 500 pompiers des Pyrénées-Orientales, ainsi que de plusieurs autres départements, étaient mobilisés pour tenter de ralentir sa progression. L'incendie était attisé par une forte tramontane.

Six avions bombardiers d'eau, dont quatre Canadair et deux Dash, ont en outre été déployés, selon un autre tweet de M. Darmanin. Mais, a précisé la préfecture, «les Canadairs n'ont pas pu larguer à cause de la violence du vent (plus de 80 km/h avec des rafales à 120 km/h dans les reliefs)».

Il s'agit à ce jour du plus important incendie de l'année 2023, qui s'est déclenché dans un département particulièrement touché par l'absence de précipitions et la sécheresse des sols.