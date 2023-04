Emmanuel Macron en Alsace : casseroles, coupure d'électricité, huées... Un retour sur le terrain agité

Le déplacement d’Emmanuel Macron en Alsace ce mercredi 19 avril a été marqué par plusieurs incidents, en lien avec l’hostilité d’une majorité de Français à sa réforme des retraites, promulguée le week-end dernier.

Hués, manifestations, échanges musclés... Le déplacement d’Emmanuel Macron en Alsace n’a rien eu d’un long fleuve tranquille. Ce mercredi 19 avril, le président de la République renouait avec le terrain, une façon pour lui de tourner la page d'une crise déclenchée par son projet de réforme des retraites.

Alors que son déplacement était axé sur la réindustrialisation, il a été émaillé par plusieurs actions organisées par des opposants à la réforme désormais adoptée. Lors de sa visite dans l'entreprise Mathis de Muttersholtz, usine spécialisée dans la construction en bois, le site s'est retrouvé privé de courant sans pour autant être plongé dans le noir.

Une action revendiquée par la CGT. «Nous l'avions annoncé, les énergéticiens seront partout et il fera tout noir pour le président !», a déclaré Fabrice Coudour, secrétaire fédéral FNME-CGT, dans un message adressé à l'AFP.

Alors qu’il a été reproché à l’exécutif son utilisation de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer «en force» son projet de réforme des retraites, qui a été promulgué dans la matinée du samedi 15 avril, à la suite des décisions du Conseil constitutionnel, un député a profité de la venue d’Emmanuel Macron dans son département pour faire passer un message.

En effet, Emmanuel Fernandes, élu insoumis du Bas-Rhin, a accueilli le chef de l’État bâillonné d’un manchon avec l’inscription «49.3». «Je viens exprimer une volonté majoritaire dans le pays, qui est d’abroger le texte de la réforme des retraites. On ne cèdera pas, la lutte continue», a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux pour justifier son action.

49-3 on oublie pas ! 64 ans c'est toujours non !





Je viens exprimer ici, à #Muttersholtz en #Alsace, une volonté majoritaire dans le pays, qui est d'abroger le texte de la #ReformeDesRetraites !





On ne cèdera pas, la lutte continue !#CensurePopulaire



@Romain_Herreros pic.twitter.com/9OgibcahB5

— Emmanuel Fernandes (@EmmanFernandes) April 19, 2023