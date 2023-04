Emmanuel Macron : quels sont les prochains chantiers voulus par le chef de l’Etat ?

Pour tourner la page de la réforme des retraites, Emmanuel Macron a préféré, durant son allocution de ce lundi 17 avril, se pencher sur de nouveaux chantiers. Un printemps de «100 jours d’apaisement et d’action» qui s’annonce chargé aussi bien pour le chef de l’Etat que pour l’exécutif.

Le progrès après la crise ? Au cours de son allocution ce lundi 17 avril, le président de la République Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de fixer un nouveau cap à son gouvernement, accentuant ses priorités sur le travail, la justice et le «progrès pour mieux vivre».

«Nous avons devant nous 100 jours d’apaisement, d’unité, d’ambition et d’action au service de la France», a affirmé Emmanuel Macron.

De ce fait, le coup d’envoi de ces «100 jours», qui concernent les «trois chantiers», sera donné par la Première ministre Elisabeth Borne à partir du 24 avril prochain. Il s’agit, là, d’une «feuille de route du gouvernement», a dit le chef de l’Etat. Ainsi, des annonces devraient être faites et des mesures devraient être prises dans plusieurs domaines.

Le travail

Concernant le premier chantier qu’est le travail, Emmanuel Macron a indiqué que «1,7 million d’emplois» ont été créés depuis le début de son premier quinquennat en 2017, confirmant son envie de bâtir «un nouveau pacte de la vie au travail» alors que le nouveau mandat est vraisemblablement «taché» par la réforme des retraites, pour laquelle le président de la République s'est beaucoup investi.

Ce nouveau projet, qui sera «construit dans les semaines et les mois qui viennent par le «dialogue social» entre «les organisations syndicales et patronales», vise à améliorer les revenus des salariés, faire progresser les carrières, mieux partager les richesses, améliorer les conditions de travail et trouver des solutions à l’usure professionnelle.

La justice

Hormis le travail, Emmanuel Macron veut donner de la priorité à la justice et à l’ordre républicain. Dans la mesure où «l’Etat de droit est notre socle et il n’y a pas de liberté sans droit, ni sans sanction envers ceux qui transgressent le droit des autres», le président de la République a fait savoir que «dès le début du mois de mai», le gouvernement devra faire des «annonces fortes» pour «lutter contre toutes les formes de délinquance et toutes les fraudes».

Le chef de l’Etat a également déclaré que 10.000 magistrats seront recrutés. Il a en outre prévu de renforcer «le contrôle de l’immigration illégale tout en intégrant mieux ceux qui rejoignent notre pays».

«Quand on regarde la délinquance à Paris, où on a une forte concentration de cette immigration illégale, oui la délinquance est très présente. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit intégrer ceux qui le veulent, et durcir et accélérer nos règles pour reconduire les délinquants», a-t-il dit.

«Progrès pour mieux vivre»

S’agissant du troisième chantier, le «progrès pour mieux vivre», Emmanuel Macron a dit vouloir que «chacun d’entre vous retrouve la certitude que nos enfants pourront bâtir une vie meilleure. Et ce sont nos services publics qui devront porter cette espérance, de la petite enfance au grand âge».

A travers ce chantier, le locataire de l’Elysée a pour objectif d’améliorer l’Education nationale et la Santé. En effet, selon lui, «l’Education nationale doit renouer avec son ambition d’être parmi les meilleures d’Europe». Pour cela, Emmanuel Macron a dit vouloir «engager la réforme du lycée professionnel, pour que le plus grand nombre de nos jeunes accèdent à des formations qualifiantes».

Considérant le système sanitaire, ce dernier devrait être «profondément rebâti», l’objectif étant que «d’ici à la fin de l’année 600.000 patients atteints de maladie chronique qui n’ont pas de médecin traitant en disposeront. D’ici à la fin de l’année prochaine, nous devrons avoir désengorgé nos services d’urgence», a martelé Emmanuel Macron.