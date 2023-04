Éducation nationale : combien de temps travaillent les enseignants français par rapport à leurs homologues étrangers ?

Lors de son déplacement dans l’Hérault ce jeudi, Emmanuel Macron doit présenter un plan de revalorisation du salaire des enseignants en échange de nouvelles missions par ces derniers. Une condition qui n’est pas acceptée par la profession, dont le volume horaire est l’un des plus élevés en Europe.

«L’Éducation nationale doit renouer avec la volonté d’être l’une des meilleures d’Europe». Lors de son allocution lundi dernier, Emmanuel Macron indiquait vouloir mettre en place un «pacte enseignant», promettant aux professionnels une meilleure rémunération, en échange d’une augmentation du nombre de leurs missions.

Ces annonces, qui devraient être détaillées par le chef de l’État lors de son déplacement dans l’Hérault, accompagné du ministre de l’Éducation nationale Pap Ndiaye, semblent loin de ravir le corps enseignant.

Et pour cause, selon un rapport publié par la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp), la France se place en deuxième position des volumes horaires les plus élevés en Europe pour le niveau élémentaire.

près de 900 heures par an

Selon ces statistiques, les professeurs des écoles en France travaillent en moyenne près de 900 heures par an, à égalité avec l’Irlande, et derrière les Pays-Bas (940). A titre de comparaison, le volume horaire en Espagne est de 871 heures annuelles pour les enseignants du primaire, contre 744 heures en Italie et 691 en Allemagne.

En ce qui concerne le premier cycle, la moyenne européenne est de 659 heures. La France fait une nouvelle fois office de bonne élève avec un volume horaire de 720 heures, comme les Pays-Bas. C’est plus que l’Irlande (700), l’Espagne (665) ou encore l’Italie (608).

Si les professeurs français font partie de ceux qui passent le plus de temps avec leurs élèves, ils sont parmi les moins bien payés d’Europe. Selon le rapport, le salaire des enseignants français est inférieur à la moyenne européenne.

En juin 2022, dans une interview accordée au Parisien, le ministre de l’Éducation nationale Pap Ndiaye avait annoncé une revalorisation du salaire des enseignants débutants à hauteur de 2.000 euros net par mois pour la rentrée 2023.