Salaire des enseignants : Pap Ndiaye promet 2.000 euros net par mois pour les professeurs débutants dès 2023

Le ministre de l’Éducation nationale a annoncé ce samedi que le salaire des enseignants qui débuteront leur carrière en 2023 serait revalorisé à 2.000 euros net par mois.

Pap Ndiaye, le ministre de l’Éducation nationale, a répondu à une demande que les professeurs et syndicats formulent depuis longtemps : la revalorisation des salaires. Dans une interview accordée au Parisien, il a annoncé que la rémunération des enseignants débutants sera portée à 2.000 euros net par mois dès 2023.

Aujourd’hui, le salaire mensuel se situe entre 1.500 et 1.800 euros, selon si le professeur est stagiaire ou titulaire. La hausse des salaires sera divisée en deux parts. «La première sera non conditionnée et s'appliquera à tous les enseignants», a indiqué Pap Ndiaye, dont l'arrivée au gouvernement avait fait polémique.

Rendre la profession plus attractive

Le ministre a également évoqué le fait qu’une deuxième «part salariale [sera] conditionnée à des tâches nouvelles». «Il s’agit de mieux rémunérer les enseignants, et d’ajouter un bonus pour ceux qui voudront aller plus loin», a-t-il précisé, sans toutefois préciser la nature de ces tâches supplémentaires.

L’objectif est bien de rendre la profession plus attractive, car l’Éducation nationale peine à attirer les jeunes. Vendredi, le premier syndicat de l'école primaire, le Snuipp-FSU, a tiré la sonnette d’alarme après la diffusion des résultats du concours externe des professeurs des écoles en Ile-de-France. «On a seulement un poste sur trois d'enseignants pourvu en Ile-de-France, c'est catastrophique», s'alarme auprès de l'AFP la secrétaire générale du Snuipp-FSU, Guislaine David.

Dans l’académie de Versailles, la plus grande de France, 424 futurs enseignants ont été admis pour 1.430 postes proposés aux concours. La rentrée de septembre s’annonce donc déjà bien difficile.