Transports : le forfait Navigo Liberté+ testé sur toute l’Île-de-France cet été

Île-de-France Mobilités va lancer, entre le 1er juillet et le 30 octobre 2023, un test pour étendre le service Liberté +, un programme de «télébilletique», sur l’ensemble du département. Les usagers possédant un smartphone Android seront les premiers concernés.

Plus de liberté. L’autorité en charge des transports en Île-de-France, Île-de-France Mobilités (IDFM), va lancer un test, à compter du 1er juillet prochain et jusqu’au 30 octobre 2023, afin de développer son service de billetterie magnétique «Navigo Liberté+» sur l’ensemble du département francilien.

Voté ce jeudi 20 avril au conseil d’IDFM, Navigo Liberté+ est destiné, en premier lieu, aux usagers dotés d’un smartphone Android. Les clients possédant des iPhone devraient encore patienter un peu.

A la différence des «Navigo mois» et «Navigo semaine», les trajets effectués via ce forfait sont calculés, enregistrés puis facturés le mois suivant. «Chaque mois, vos déplacements sont comptabilisés et vous sont facturés le mois suivant», peut-on lire sur le site d’IDFM.

D’après le Parisien, c’est le principe de la «tarification zonale concentrique» qui sera appliqué à ce type de forfait avec un plafond de 4 euros par itinéraire. Celle-ci «prend en compte la distance de façon simplifiée pour les trajets radiaux, et de façon très imparfaite pour les trajets en rocade», selon l’Institut Paris Région. Toutefois, la desserte des aéroports Paris-Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle gardera une tarification spéciale, conservée avec Liberté+.

Une correspondance entre tous les moyens de transport quelle que soit la zone

Avec la formule Liberté+, la correspondance entre les réseaux du bus, du métro ou encore du RER est possible, quelle que soit la zone, dans la limite d’1h30. En cas de multiplication de trajets sur une seule journée, c’est le tarif le moins cher qui sera appliqué.

Ainsi, selon le quotidien, le montant est automatiquement plafonné au tarif du Navigo jour, soit de 8,45 euros à 20,10 euros, selon le nombre de zones. Cependant, le client doit impérativement valider son parcours en posant son téléphone sur la ligne de contrôle à l’entrée et à la sortie de la gare.

En cas d’oubli, le passager peut également enregistrer sa fin de parcours via son espace personnel sur le site d’IDFM ou l’application IDF Mobilités.

Après cette période d’essai, si cette expérience est concluante, Île-de-France Mobilités envisage le déploiement de cette formule sous forme de badge physique ou via smartphone avant fin 2024. Aussi, l’autorité en charge des transports en Île-de-France vise à rendre accessible l’ensemble des titres existants sur smartphone d’ici à 2025.