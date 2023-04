Estelle Youssouffa, députée de Mayotte : «L’intensification de la présence des forces de l’ordre est impérative»

Alors que le gouvernement a lancé l’opération «Wuambushu», visant à expulser les immigrés clandestins de l’île de Mayotte, Estelle Youssouffa, députée du département, a appuyé l’initiative de l’exécutif.

Une intervention nécessaire pour l’élue. Ce lundi 24 avril, Estelle Youssouffa, députée Liot de Mayotte, a soutenu la mise en place de l’opération «Wuambushu». Ce plan, organisé par le gouvernement, a pour objectif de lutter contre la délinquance et l'immigration illégale sur l’île.

«L’intensification de la présence des forces de l’ordre est impérative», a-t-elle déclaré sur le plateau de CNEWS.

Le «blabla» des associations

Alors que plusieurs organisations, dont la Ligue des droits de l’Homme, s’opposent à cette opération, Estelle Youssouffa a révélé être profondément choquée par le «blabla sorti par les associations de défense des droits de l’Homme».

«Personne ne s’exprime jamais sur le fait que Mayotte est un désert médical, judiciaire, que les écoles sont saturées, car 80% des élèves sont des Comoriens qui sont totalement illettrés», a-t-elle déploré par la suite.

Un exécutif déterminé

Dans le détail, plus de 2.000 forces de l’ordre et agents de l’administration sont mobilisés pour cette opération. Ce lundi 24 avril, le préfet de Mayotte Thierry Suquet a affirmé que la France «n'arrêtera pas» les opérations contre la délinquance et les bidonvilles.

Le représentant de l'Etat a également dit espérer «reprendre rapidement» les rotations de bateaux vers l'île comorienne d'Anjouan, alors que les Comores ont refusé lundi l'accostage d'un navire transportant notamment des migrants en provenance de Mayotte.

Selon l'Insee, près de la moitié de la population de Mayotte ne possède pas la nationalité française, mais un tiers des étrangers sont nés sur l'île. En 2022, les autorités ont procédé à 25.380 reconduites à la frontière, selon la préfecture de Mayotte.