Aliments vendus en «maxi format» : l’ONG Foodwatch dénonce des arnaques sur le prix au kilo de plusieurs produits

L’association Foodwatch a publié une enquête dans laquelle une pratique courante des distributeurs est pointée du doigt. Il s’agit de la vente de certains produits en formats «maxi» ou «familial», qui peut paraître avantageuse mais qui ne l’est pas.

Économies ou arnaque ? Face à l’inflation, la vente de plusieurs produits en grands formats peut être intéressante pour certains ménages. Mais d’après l’ONG Foodwatch, cette pratique serait une véritable arnaque sur le prix au kilo.

Alertée par plusieurs consommateurs, Foodwatch a mené une enquête sur les produits du quotidien, comme des gâteaux, des boissons ou encore du fromage, vendus en plus gros lots et qui laissent croire à une promotion et des économies.

En réalité, lorsque le prix des formats «maxi» est comparé au prix au kilo du produit, ce n’est pas forcément le cas.

Foodwatch a trouvé douze produits avec des écarts de prix au kilo ou au litre entre un format standard et un format spécial. La différence pouvant aller jusqu’à 28%.

Par exemple, le format normal de 8 tranches de Gouda de la marque Cora est à 10,55 euros le kilo. Ce même produit est également vendu en «maxi format», mais cette fois-ci, le prix au kilo passe à 13,54 euros, soit une augmentation de 28,3%.

Autre exemple, un paquet de gâteaux Pépito de la marque Lu vendu à 3,54 euros le kilo lorsqu’il est vendu à l’unité, contre 4,42 euros le kilo lorsqu’il est vendu en lot de deux paquets, dans un magasin Auchan de Vélizy-Villacoublay (Ile-de-France). Ce qui équivaut à une augmentation de 24,5%.

De plus, ces formats spéciaux sont généralement placés à distance de leurs formats classiques dans les rayons, afin d’éviter que les prix ne soient comparés. Cette donnée varie aussi en fonction des supermarchés et de leur localisation.