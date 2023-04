Conférence nationale du handicap : l'Etat va consacrer 1,5 milliard d'euros à une meilleure accessibilité, annonce Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a annoncé mercredi 26 avril que l'Etat allait consacrer 1,5 milliard d'euros au renforcement de l'accessibilité aux lieux publics pour les personnes en situation de handicap, en marge de la 6e Conférence nationale du handicap (CNH).

Une annonce importante, près d'une semaine après que la France a été pointée du doigt par le Conseil de l'Europe pour des manquements aux droits fondamentaux des personnes handicapées. Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi que l'Etat allait consacrer 1,5 milliard d'euros pour renforcer l'accessibilité aux lieux publics pour les personnes en situation de handicap.

«C’est une ligne budgétaire lourde», a estimé le chef de l'Etat depuis l'Elysée, précisant que l'engagement serait «décliné avant l'été».

Ces aides concerneront «particulièrement les petits établissements recevant du public (...) petits commerces, restaurants, salles des fêtes, locaux de services publics».

Des transports plus accessibles

Dans les transports seront encouragés «l'acquisition de véhicules électriques adaptés, la mise en accessibilité des taxis, des gares, du train avec des services aux voyageurs et des transports de substitution adaptés», a-t-il également précisé.

Cette déclaration intervient dans le cadre de la 6e Conférence nationale du handicap (CNH) à Paris, dans un contexte défavorable pour l'exécutif après le boycott de plusieurs associations. Ces dernières, notamment APF France handicap et Unapei, réunies dans le Collectif Handicaps, reprochent un manque de moyens, ainsi que de considération, de la part du gouvernement français envers les personnes en situation de handicap.

Une colère des associations qui fait écho à la mise en garde du Conseil de l'Europe, le 17 avril dernier, concernant «un manquement des autorités à adopter des mesures efficaces dans un délai raisonnable en ce qui concerne l’accès aux services d’aide sociale et aux aides financières, l’accessibilité des bâtiments, des installations et des transports publics, et à développer et adopter une politique coordonnée pour l’intégration sociale et la participation à la vie de la communauté des personnes handicapées», le 17 avril dernier.