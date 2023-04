Nutri-score : ce qui va changer dans le calcul du score

Le Nutri-score, code couleur bien connu des consommateurs qui indique les informations nutritionnelles des produits, va connaître une nouvelle évolution. Son mode de calcul va changer dès la fin 2023.

Ces lettres de couleurs ont peu à peu fait leur place dans nos supermarchés, au point de devenir, pour certains consommateurs, un indicateur essentiel dans le choix de leurs courses. Le Nutri-score va évoluer à la fin de l’année 2023, pour mieux s’adapter aux connaissances scientifiques en matière d’alimentation et de nutrition.

Le code couleur, du vert foncé au rouge, ainsi que les lettres (A, B, C, D,E), pour symboliser les qualités nutritionnelles restent inchangés. Il s’agira simplement d’une évolution de la méthode de calcul qui permet d’attribuer une note (et donc une lettre) à chaque produit. L’objectif : renforcer «l'efficacité du Nutri-score pour classer les aliments et les boissons en cohérence avec les principales recommandations alimentaires des pays européens», selon les déclarations des agences sanitaires de différents pays européens, dont la France et l’Allemagne.

Face à certaines critiques, le Nutri-score a en effet été révisé en deux temps : la première évolution du calcul a eu lieu l’année dernière, et concernait les produits solides. Les autorités sanitaires souhaitent notamment que les viandes blanches, comme les volailles, puissent bénéficier d’un meilleur score que la viande rouge, la consommation excessive de cette dernière pouvant provoquer des risques pour la santé, selon de nombreuses études. L’évolution du calcul doit permettre également de mettre davantage en avant les pains complets, plutôt que ceux à base de farine raffinée.

L’évolution qui doit entrer en vigueur à la fin de l’année concerne quant à elle les produits liquides, comme les boissons. Le Nutri-score mettra par exemple moins en avant les boissons sans sucre mais riche en édulcorants, comme les sodas «Light» ou «Zéro», prenant acte que des études récentes ne témoignent pas d'un avantage crucial par rapport aux sucres classiques. Le fait que certains sodas bénéficiaient parfois d’un Nutri-score B, alors même que leurs bénéfices nutritionnels restent contestables, avait été pointé du doigt. Ces nouvelles règles concerneront aussi le lait, les boissons lactées et les boissons végétales, et les entreprises auront deux ans pour faire changer leur étiquetage.

Lancé il y a six ans, le Nutri-score a été mis en place en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse.