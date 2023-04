Sondage : 82% des Français favorables à une loi sur l'immigration facilitant les expulsions

Plus de 8 Français sur 10 sont favorables à une loi sur l'immigration facilitant les expulsions, révèle ce mercredi 26 avril un sondage CSA pour CNEWS.

Un résultat sans appel. 82% des Français sont favorables à une loi sur l'immigration facilitant les expulsions, selon un sondage exclusif CSA pour CNEWS rendu public mercredi 26 avril. D'après l'énoncé précis du questionnaire proposé à 1.011 personnes, sont concernés les étrangers «délinquants», «clandestins» ou ceux dits «illégaux».

Un projet qui ne devrait pas être traité dans l'immédiat puisque la Première ministre a annoncé aujourd'hui que, faute de majorité dans l'Hémicycle, l'exécutif repoussera la loi portant sur l'immigration à l'automne.

Dans le détail, les hommes (83%) se déclarent un peu plus en faveur d'une loi de ce type que les femmes (81%). Les réponses varient légèrement selon les différences d'âges des personnes interrogées.

En effet, les personnes les plus motivées à l'idée de l'application d'un tel texte sont les personnes ayant 65 ans et plus (86%), tandis que les répondants âgés entre 35 et 49 ans ont le plus grand nombre d'opposants (22%).

En tenant compte des catégories socioprofessionnelles, les réponses restent assez proches. Les individus appartenant à la tranche CSP+ sont favorables à 80% à une loi sur l'immigration facilitant les expulsions, pour 81% chez les CSP-, et 84% chez les inactifs.

Réponse équilibrée à gauche, quasi unanime à droite

C'est à gauche que l'on retrouve un équilibre entre le «oui» et le «non». Ainsi, les répondants déclarant une sensibilité politique à gauche, se disent en faveur d'une proposition de loi sur l'immigration facilitant les expulsions à 53%, contre 47% qui se disent opposés.

Les proches de LFI ont majoritairement marqué leur opposition à cette proposition (61%), soit un peu plus que les sympathisants d'Europe Ecologie-Les Verts (59% de «non»). Les votants se reconnaissant dans le Parti socialistes ont quant à eux répondu favorablement à l'idée d'un texte plus dur.

A droite, le «oui» a été plébiscité à 96%. Il n'y a même pas de débat du côté des proches des Républicains qui se sont prononcés à 100% en faveur d'une loi sur l'immigration facilitant les expulsions d'étrangers. Du côté du RN, les votants (97%) ont aussi répondu «oui», à la quasi-unanimité, tout comme chez Reconquête (96%).