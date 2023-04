Sondage : 64% des Français pensent qu'il faut stopper l'immigration extra-européenne

Un sondage CSA pour CNEWS publié ce mercredi 12 avril révèle que 64% des Français sont favorables à l'arrêt de l'immigration extra-européenne dans l'Hexagone.

Un avis tranché. A la question de savoir «s'il faut stopper l'immigration extra-européenne en France», plus de six Français sur dix (64%) répondent «oui», selon un sondage CSA pour CNEWS publié ce mercredi 12 avril.

Toujours selon cette même enquête, a contrario, 36% des sondés répondent «non», s'opposant ainsi à cette idée.

Les femmes davantage favorables à cette idée

Dans le détail, parmi les 1010 répondants, les femmes (66%) se montrent un peu plus favorables à l'idée de stopper les flux migratoires extra-européens, que les hommes (61%).

Concernant la répartition par âge, la catégorie répondant le plus «oui» à la question posée reste les 50-64 ans (68%), suivie par les 25-34 ans (66%).

Considérant le profil sociologique des répondants, ce sont les CSP-, autrement dit les catégories socio-professionnelles les moins favorisées, qui se montrent les plus fermes (71%) pour arrêter l'immigration extra-européenne sur le sol français.

Puis, arrivent les inactifs (62%) qui répondent «oui» pour stopper cette immigration, et enfin, les CSP+ avec près de six Français sur dix (59% de «oui»).

Un clivage gauche-droite très prononcé

Sans surprise, le clivage politique sur la question rejaillit dans les résultats de ce sondage CSA pour CNEWS.

En effet, au total, 94% des sondés se disant de droite sont favorables à un arrêt des mouvements migratoires extra-européens en France, à l'inverse des répondants de gauche, qui marquent pour 63% d'entre eux leur opposition.

Les personnes proches de la France insoumise ont majoritairement répondu «non» (70%) à cette question. A contrario, les sondés proches du Rassemblement national (99% de «oui») sont quasiment unanimes, et veulent stopper l'immigration venue de pays non-européens en France.

Les avis sont davantage équilibrés au centre. Les personnes proches de Renaissance (56%) ont cependant plutôt approuvé le fait de stopper cette immigration.

Un contexte politique ambivalent

Ce sondage CSA publié ce mercredi 12 avril trouve une certaine résonnance avec l'actualité. En effet, en fin de semaine dernière, le président des Républicains Éric Ciotti avait demandé à Gérald Darmanin une augmentation des effectifs de lutte contre l'immigration clandestine venue d'Italie.

Le député des Alpes-Maritimes avait fait part «d'une situation alarmante» face à «un raz-de-marée migratoire» de personnes en provenance de «Côte d'Ivoire, de Guinée, de Tunisie et du Mali»

Dans une autre mesure, le projet de loi sur l'immigration prévoyait de délivrer plus facilement des «cartes de séjour» aux personnes en situation irrégulière, afin de redynamiser les métiers dits «en tension». Selon les chiffres de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), sept secteurs dont l'industrie nécessitent encore du personnel.

Mais le projet du gouvernement est à ce point sensible dans le contexte actuel de crise contre la réforme des retraites, que le chef de l'Etat a indiqué, le 22 mars dernier, que le texte allait être finalement ajourné pour être «réagencé».

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne sur un panel représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus, contactées les 11 et 12 avril.