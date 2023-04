Mayotte : Kaweni, le plus grand bidonville de France

Alors que l'opération «Wuashambu» s’organise à Mayotte, les forces de l’ordre ont pour objectif d'expulser les migrants illégaux, installés dans des quartiers insalubres appelés «bangas». CNEWS s'est rendu à Kaweni, vaste bidonville où 15.000 habitants vivent sans électricité ni eau potable

Le plus grand bidonville de France. Ils sont des milliers à vivre dans ces logements de fortune, à Mayotte, appelés «bangas», sans eau ni électricité. Menacées par l’opération «Wuambushu» organisée par le ministère de l’Intérieur pour expulser les migrants illégaux majoritairement originaires de l'archipel voisin des Comores, ces familles, sans ressources, s’inquiètent pour leur avenir.

«Il y a une seule fontaine qui alimente toute la population», précise un habitant de Kaweni, le plus grand bidonville de France. «Pour détruire des maisons, il faut construire des logements sociaux pour reloger tous ces gens, on ne peut pas détruire des maisons et les faire dormir dehors», alerte un autre habitant.

L'évacuation suspendue provisoirement

«Ce n’est pas normal de détruire nos maisons, nous avons des enfants qui sont nés ici, si on détruit nos maisons, qu’est-ce qu’on va devenir, et où va-t-on les amener ? Ce n’est pas normal, ils sont déjà scolarisés», s’inquiète une mère de famille habitant une maison en taule en hauteur dans le bidonville.

Ce mardi, l’évacuation d’un bidonville a été suspendue car les Comores ont refusé d’accepter les bateaux de migrants expulsés, mais à Kaweni, tous se demandent quand viendra leur tour, et où ils iront.