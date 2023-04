Coupe de France : des cartons rouges et des sifflets confisqués par les stadiers

Des cartons rouges et des sifflets distribués par les syndicats aux abords du Stade de France ont été confisqués par les stadiers, alors qu’Emmanuel Macron doit se rendre sur place dans le cadre de la finale de la Coupe de France opposant Nantes à Toulouse, ce samedi 29 avril.

La sécurité et la tension montent d’un cran à quelques heures de la finale de Coupe de France, ce samedi 29 avril, entre Nantes et Toulouse. Selon une information CNEWS, des sifflets et des cartons rouges distribués aux supporters par des syndicats ont été confisqués par les stadiers du Stade de France.

Les cartons rouges, auparavant interdits à la distribution à la suite d’un arrêté d’interdiction de la préfecture de police de Paris du vendredi 28 août, avaient finalement été autorisés à la suite d'une suspension de cette décision par la justice. Toujours selon nos informations, les stadiers ont ordre de ne pas jeter les cartons rouges pour les comptabiliser à l'issue de la rencontre.

En ce qui concerne les sifflets, leur présence est interdite dans l’enceinte des stades par le règlement intérieur de la Fédération Française de football, afin de ne pas troubler le cours de la rencontre.

La rencontre sportive va prendre une ampleur politique avec la venue d’Emmanuel Macron au Stade de France. Ce dernier, sous le feu des critiques avec la réforme des retraites, ne devrait pas fouler la pelouse de l’enceinte pour saluer les joueurs.