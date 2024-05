Masters 1000 de Rome : des matchs interrompus par des militants écologistes (vidéo)

Deux matchs du Masters 1000 de Rome ont été interrompus, ce lundi, par l’entrée sur les courts de militants écologistes du groupe «Dernière génération».

Le Masters 1000 de Rome perturbé par des militants écologistes. Des matchs du tournoi de tennis organisé dans la capitale italienne ont été interrompus, ce lundi, par l’irruption sur les courts d’individus appartenant au groupe «Dernière génération». Deux d’entre eux ont pénétré sur le terrain lors du 8e de finale du tableau féminin opposant l’Américaine Madison Keys à la Roumaine Sorana Cirstea.

Vêtus de gilets orange, ils sont parvenus à s’introduire au centre du court avant de jeter une substance liquide et des confettis. Ils ont finalement pu être évacués par le service de sécurité et la rencontre a pu reprendre après une demi-heure d’interruption, le temps que le court soit remis en état. Et Madison Keys s’est imposée en deux sets (6-2, 6-1).

Sur un court voisin, où se disputait un match du tournoi de double masculin avec notamment le Français Edouard Roger-Vasselin, d’autres militants sont aussi entrés sur le terrain, jetant également une substance liquide et des confettis sur la terre battue avant de s’assoir à côté du filet. S’ils n’ont pas été évacués immédiatement, le match a pu reprendre après l’intervention de la police.

D’autres activistes ont «tenté de se coller les pieds en tribunes», ont fait savoir les organisateurs contactés par l’AFP. En mars dernier, trois militants de «Dernière génération» avaient interrompu le marathon de Rome avant d’être interpellés et conduits au commissariat de police.