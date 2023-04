Coupe de France : des supporters de Liverpool choqués par les grilles installées au Stade de France

Des grilles ont été installées en bas des tribunes du Stade de France pour la finale de la Coupe de France. Une initiative qui a fait réagir certains supporters de Liverpool, encore marqués par la catastrophe d’Hillsborough.

Ces grilles continuent de faire réagir. Outre-Manche, des supporters de Liverpool n’ont pas manqué d’exprimer leur émotion quant à l’installation de grilles pointues au Stade de France.

«Il s'agit d'un fait choquant. Moins d'un an après les horribles événements survenus au Stade de France, c'est à vomir» a écrit l’Association des supporters handicapés de Liverpool, en référence au chaos de la finale de la Ligue des Champions en 2022 au Stade de France.

This is a shocking development. To see this less than a year after the horrendous events at Stade De France is sickening. Fences being installed in a football stadium is horrific. Haven't those responsible for our safety learnt anything from past tragedies!! Remove them! https://t.co/w35It6nAti

— Liverpool Disabled Supporters Association (@LiverpoolDSA) April 28, 2023