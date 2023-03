Incidents au stade de France : l’UEFA va rembourser les supporters de Liverpool

Tous les billets des supporters des «Reds», présents lors de la dernière finale de la Ligue des champions qui s’est déroulée dans le chaos au Stade de France l'an dernier, vont être remboursés a annoncé l’instance européenne, ce mardi 7 mars.

«Nous reconnaissons les expériences négatives vécues par ces supporters». L’UEFA va rembourser aux supporters de Liverpool la totalité des billets achetés en raison des scènes de chaos expérimentées par les fans anglais durant la finale de la Ligue des champions le 28 mai 2022, à Saint-Denis (93) au stade de France.

Sont concernés tous les supporters ayant eu des billets pour les portes A, B, C, X, Y et Z. Également, les personnes munies de tickets et qui n’ont pas pu rentrer dans le stade avant 21h - heure à laquelle le coup d’envoi était initialement prévu - ainsi que celles qui n’ont pas pu entrer dans le stade.

Enfin, L’UEFA a indiqué qu’un remboursement serait effectué aux supporters ayant acheté des billets pour les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. Leurs accompagnants seront également dédommagés.

Durement critiquée mi-février par un rapport d'enquête indépendant, l'organisation européenne du football va reverser au club de Liverpool la totalité de son allocation, soit 19.618 billets, et le chargera d'organiser ensuite les remboursements.

UEFA announces special refund scheme for fans following the 2022 Champions League Final in Paris.





We will refund fans who had bought tickets and were the most affected by the difficulties in accessing the stadium.





— UEFA (@UEFA) March 7, 2023