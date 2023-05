Jean-Luc Mélenchon qualifié de «guide suprême de la France soumise à Poutine», par le sénateur Claude Malhuret

Le sénateur de l'Allier, et président du groupe Les Indépendants – République et territoires (LIRT), Claude Malhuret, a qualifié Jean-Luc Mélenchon de «guide suprême de la France soumise à Poutine» et «vêtu d'un manteau de cuir qui aurait fait fureur dans les années 1930», ce mercredi 3 mai.

Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue. Le sénateur de l'Allier Claude Malhuret a violemment dépeint Jean-Luc Mélenchon ce mercredi 3 mai, comparant ainsi le chef de file de la France insoumise à un «guide suprême de la France soumise à Poutine, vêtu d'un manteau de cuir qui aurait fait fureur dans les années 1930».

Le président du groupe Les Indépendants – République et territoires (LIRT) a fait référence au discours prononcé par l'ancien candidat à la présidentielle, en marge du défilé du 1er-Mai, près de la place de la République à Paris.

«Il nous a expliqué lundi, avec les gestes de main et du menton en vogue à l'époque, qu'il fallait "je cite", mettre à bas la mauvaise République», a poursuivi le sénateur.

Claude Malhuret est également revenu sur les violences qui ont émaillé la journée du 1er-Mai, avant de rendre hommage au policier brûlé, après avoir été touché par l'explosion d'un cocktail Molotov.