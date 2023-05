Météo : jusqu’à quand le beau temps va-t-il durer ?

Si la France connait des températures particulièrement douces, voire chaudes, selon les régions ces derniers jours, cette période de beau temps devrait cesser dès ce week-end.

Après le calme vient la tempête. Alors que la France connaît ces derniers jours des températures particulièrement douces et un temps ensoleillé, une dégradation orageuse est attendue ce week-end d’après Météo France.

A la suite d’un 1er mai très instable, avec des pluies orageuses notamment, le temps est beaucoup plus calme depuis mardi, le soleil étant bien présent sur les régions de l’ouest et le pourtour méditerranéen, a indiqué Météo France.

Et pour cause, avec des températures flirtant avec les 25°C en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, le pays est en moyenne, au-dessus des normales de saison.

Un week-end orageux

Néanmoins, dès ce jeudi 4 mai, les nuages vont se faire plus nombreux par l’ouest et «pourront prendre un caractère orageux d’ici la fin de journée sur la Bretagne et le Cotentin, puis sur le nord-est du pays en soirée et dans la nuit» a alerté Météo France dans un communiqué.

«Entre vendredi et dimanche, le ciel est à nouveau plus menaçant et plus chargé sur nos régions avec des précipitations parfois orageuses en plaine comme en montagne, qui épargnent toutefois assez largement le pourtour méditerranéen», a ajouté le service météorologique.

Ce temps maussade devrait également perdurer pour la semaine suivante, avec des intempéries balayant toute la France et faisant chuter les températures de quelques degrés.