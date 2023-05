Météo : «Marais barométrique», quel est ce phénomène météorologique qui provoque tant d’orages dans le sud de la France ?

Alors que l’été météorologique commence ce 1er juin, la France sera coupée en deux pour la première quinzaine du mois, avec notamment un nord ensoleillé et un sud orageux. Un phénomène lié à ce que les prévisionnistes appellent «un marais barométrique».

Un début d’été qui n’est pas au goût de tout le monde. Ce jeudi 1er juin marquera le début de l’été météorologique, qui s’achèvera le 31 août prochain. Mais alors que le nord de la France devrait profiter d'un temps estival pour au moins les dix prochains jours, le sud, dont 41 départements ont été placés en vigilance jaune crues et orages par Météo-France, fera face à des passages orageux, et parfois violents, malgré des températures élevées.

Cette dégradation est liée à ce que l’on appelle «un marais barométrique». Ce terme «fait référence à une situation météorologique que l'on retrouve sur des régions situées généralement entre deux centres d’action, un anticyclone et une dépression, et une pression atmosphérique qui varie peu et est légèrement dépressionnaire», peut-on lire sur le site Météo consult.

Ce phénomène «est caractérisé par une zone de pressions atmosphériques qui n’est ni anticyclonique, ni dépressionnaire, proche de 1015 hPa (unité de mesure de pression du Système international, ndlr)», ajoute-t-on.

Concrètement, depuis la mi-mai, la France se trouve en pleine zone de contact de deux influences. D’un côté, il y a l’effet du puissant anticyclone centré vers l’Irlande qui permet au nord du pays de profiter d’un temps stable.

De l’autre, le sud est confronté à de basses pressions méditerranéennes et celles-ci favorisent la formation de d’orages et d’averses orageuses après un ensoleillement important en matinée.

Des orages «d'évolution diurne» et «orographiques»

Alors que les températures devraient rester élevées, ces dégradations orageuses devraient survenir la plupart du temps en fin d’après-midi. On parle alors d’«orages d’évolution diurne».

Provoqués par la hausse progressive du mercure durant la journée, ces orages se forment lorsque l’air froid en altitude est couplé à l’air chaud proche du sol favorisant la création d’un différentiel de température et le développement de ces nuages à caractère orageux.

Sur les reliefs des Alpes, du Massif central et des Pyrénées, la tendance orageuse peut être accentuée, déclenchant des orages dits «orographiques». Ces derniers, rattachés aux reliefs, prennent un caractère stationnaire et peuvent engendrer des cumuls de pluie très importants.