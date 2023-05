Olivier Véran : «Il n'y a eu aucune volonté de Gérald Darmanin d'ostraciser l'Italie»

Alors que les relations entre la France et l’Italie se sont tendues ces dernières heures, après les propos de Gérald Darmanin critiquant l'action de Giorgia Meloni sur l'immigration, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a affirmé sur CNEWS qu’«il n’y a eu aucune volonté» du ministre de l’Intérieur «d’ostraciser» son voisin transalpin.

Au lendemain des propos polémiques du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, à l'encontre de la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni sur sa gestion de l’immigration, le gouvernement français tente d’apaiser les tensions.

Ce vendredi 5 mai, dans la Matinale de CNEWS, le porte-parole de l’exécutif, Olivier Véran, a estimé qu’ «il n’y a eu aucune volonté de Gérald Darmanin d’ostraciser l’Italie». «Je préfère parler de l’unité européenne et de l’Italie, qui est notre deuxième partenaire économique avec qui on a une relation de fraternité», a affirmé Olivier Véran.

«Il y a eu des mots qui ont été prononcés. Le quai d’Orsay a rappelé l’amitié entre l’Italie et la France. On continue de travailler avec les Italiens (…) Moi-même, il m’arrive, parfois, de dire des choses. Il n’y a eu aucune volonté du ministre de l’Intérieur d’ostraciser l’Italie d’aucune manière que ce soit (…) Les Italiens adorent la politique et assument les choix qu’ils ont faits», a-t-il ajouté.

«C'est une insulte gratuite et vulgaire» fustigent les italiens

Pour rappel, Gérald Darmanin a jugé, ce jeudi 4 mai, que la présidente du Conseil était «incapable de régler les problèmes migratoires de l’Italie».

«La vérité, c'est qu'il y a en Tunisie (...) une situation politique qui fait que beaucoup d'enfants notamment remontent par l'Italie et que l'Italie est incapable (...) de gérer cette pression migratoire», a insisté le ministre de l’Intérieur.

«Giorgia Meloni, c'est comme Le Pen, elle se fait élire sur “vous allez voir ce que vous allez voir“ et puis ce qu'on voit c'est que ça (l'immigration) ne s'arrête pas et que ça s'amplifie», a-t-il poursuivi.

Ces propos ont créé une crise entre les deux pays voisins poussant le ministère italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, à annuler sa visite, qui était prévue ce jeudi, à Paris.

Non andrò a Parigi per il previsto incontro con @MinColonna .Le offese al governo ed all’Italia pronunciate del ministro @GDarmanin sono inaccettabili.Non è questo lo spirito con il quale si dovrebbero affrontare sfide europee comuni. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 4, 2023

«C'est une insulte gratuite et vulgaire adressée à un pays ami, allié» et «quand quelqu'un offense de façon gratuite une autre personne le minimum est qu'elle présente ses excuses», a estimé le ministre italien dans un entretien au quotidien Il Corriere della Sera.