Emmanuel Macron a remercié ses électeurs dans une lettre manuscrite publiée sur les réseaux sociaux

A l’occasion du premier anniversaire de son second mandat, le président Emmanuel Macron a tenu à remercier ses électeurs dans une lettre manuscrite qu’il a publié sur les réseaux.

Six ans après son élection à la tête de l’État, Emmanuel Macron a souhaité avoir un mot pour ses électeurs. Dans une lettre manuscrite publiée sur les réseaux sociaux, le président de la République a remercié «tous nos compatriotes qui, il y a six ans, [lui] ont fait confiance pour la première fois».

«Depuis le premier instant de ces six années, je tâche, à la responsabilité qui est la mienne et dans la fonction que vous m'avez confiée, d’œuvrer au service de tous les Français, de nos enfants et de l'intérêt général», a écrit Emmanuel Macron. «Comptez sur tout mon engagement et ma détermination», a-t-il conclu.

Le chef de l’État publie cette lettre dans un moment de grande tension avec les Français, en raison de l’adoption de la réforme des retraites. Selon le baromètre YouGov pour le HuffPost publié le vendredi 5 mai dernier, la popularité d’Emmanuel Macron est au plus bas. Il ne recueille plus que 19% d’opinions positives auprès des Français en ce début mai. Au plus fort de la crise des gilets jaunes, en 2018, cette cote avait atteint son plus bas niveau, tombant à 18%. En tout, Emmanuel Macron a perdu 8 points de popularité depuis le mois de janvier et le début de la séquence des retraites.

Depuis l’adoption définitive de la réforme et sa validation par le Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron est retourné sur le terrain pour une opération de reconquête des Français, jouant la carte de la proximité qu’il avait délaissée depuis le début du conflit social, mais reste pour l’heure accueilli au son des «casserolades».

Attendu à Lyon ce lundi 8 mai, pour la cérémonie de commémoration du 8-Mai, Emmanuel Macron aurait dû être accueilli une fois de plus par des manifestants. Cependant, la préfecture du Rhône a annoncé vendredi la mise en place d'un périmètre de sécurité avec, notamment, l'interdiction des «cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs» près du site où doit se rendre le président de la République, dans le quartier de Montluc. La CGT du Rhône a annoncé ce dimanche le dépôt d’un recours contre cette décision.