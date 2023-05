Météo : quand le beau temps va-t-il revenir ?

Alors que la France connaît depuis quelques jours un temps particulièrement instable, l’épisode pluvieux en cours devrait se poursuivre au moins durant les dix prochains jours avant une potentielle accalmie à compter du 18 mai.

Encore un peu de patience. Depuis quelques jours, la France connaît des températures assez douces mais ponctuées par un épisode pluvieux et parfois orageux. Selon les prévisions de Météo-France, si le soleil fait quelques apparitions, notamment dans le sud, il est quasiment absent ailleurs et surtout dans le nord du pays. La pluie, assez régulière et forte, devrait donc continuer à tomber, au moins jusqu’à la semaine prochaine.

En effet, à compter de ce mardi 9 mai, un système dépressionnaire devrait plonger de l’Atlantique au bassin méditerranéen permettant de repousser les hautes pressions vers l’Espagne voisine. Cette dépression devrait canaliser un flux de Nord-ouest frais sur la France, ce qui pourrait encore engendrer des pluies, parfois orageuses, touchant la majorité du territoire.

Durant cette journée, «les températures minimales sont comprises entre 8 °C et 13 °C en général, jusqu'à 13 °C à 18 °C près de la Méditerranée. Les maximales ne dépassent pas 14 °C à 19°C de la Manche et la frontière belge jusqu'au Poitou-Charentes et au Limousin, elles vont de 18 °C à 23 °C ailleurs, mais atteignent 23 °C à 28 °C sur le Sud-Est», a détaillé Météo-France.

Mercredi, des éclaircies pourraient se développer, avec des températures maximales allant de 15 °C à Paris et Rennes à 22 °C à Marseille et Montpellier. La pluie devrait continuer à tomber dans le nord du pays, soit à Brest, Lille, Rouen, Reims et Metz.

Fraîcheur pour les Saints de glace

En fin de semaine, une fraîcheur parfois marquée devrait dominer le pays au moment des Saints de glace, soit du jeudi 11 au samedi 13 mai. Cette période est généralement associée à un «coup de froid destructeur» pour les plantations.

L’épisode pluvieux devrait se poursuivre durant tout le week-end. «La semaine devrait être plutôt fraîche et assez arrosée, à l'exception des régions méditerranéennes», note Météo-France.

Le temps devrait se stabiliser aux alentours du jeudi 18 mai. Ainsi, les belles éclaircies devraient dominer le ciel français et les températures maximales devraient se situer entre 16 °C et 19 °C au nord et entre 17 °C et 21 °C dans le sud.