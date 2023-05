Météo : que sont les Saints de glace ?

Selon la croyance populaire, du 11 au 13 mai, un phénomène météorologique particulier a lieu en France, qui marquerait les dernières traces de l’hiver : les Saints de glace.

Période bien connue des amateurs de jardinage, les Saints de glace ont lieu chaque année, selon la croyance populaire, du 11 au 13 mai. Durant ces trois jours, des risques de gel seraient à prévoir.

Cette légende remonte au Moyen Âge. À l’époque, les agriculteurs imploraient Saint Mamert, Saint Pancrace et Saint Servais, dont les fêtes étaient célébrées les 11, 12 et 13 mai, de ne pas ramener avec eux des baisses de températures. Pendant des siècles, les personnes travaillant la terre estimaient que des gelées tardives pouvaient se produire lors de ces trois jours du mois de mai, et priaient donc ces trois saints pour éviter de perdre leurs récoltes.

Selon le dicton : «Les Saints Servais, Pancrace et Mamert : à eux trois, un petit hiver». Cependant, la croyance populaire n’est pas systématiquement vérifiée. «En France, les premières semaines du mois de mai s'accompagnent souvent de changements de temps marqués, avec des températures oscillant entre des valeurs presque estivales ou encore quasi hivernales. Les Saints de glace sont ainsi une période traditionnellement redoutée pour les gelées tardives. Selon les croyances populaires, une fois cette période passée, le gel ne serait plus à craindre. En observant les températures minimales ces dernières années les 11, 12 et 13 mai, on constate qu'elles sont, sans surprise, contrastées d'une année sur l'autre. Par ailleurs, des gelées en plaine ne sont pas impossibles après les Saints de glace», a indiqué Météo-France dans une note datant de 2020.

Baisse des températures cette semaine

Cette année, les trois jours des Saints de glaces seront a priori effectivement plus frais que les autres. En effet, selon les prévisions, ce mardi, une perturbation très active s’étendra sur toute la France, et s’accompagnera de pluie et d’orages sur certaines parties du territoire. Après cet épisode, une masse d’air polaire, plus fraîche que les normales de saison, devrait envelopper l’Hexagone.

Si le temps doit par conséquent se rafraîchir, ces baisses de températures ne seront pas forcément synonymes de gel. Toujours selon les dernières prévisions, le temps prévu sera instable et donc nuageux, raison pour laquelle la nuit, à cause d'une couverture nuageuse et du vent, le mercure devrait descendre. Pour autant, il n'est pas prévu de gel ou de gelées au lever du jour cette semaine.