«Nous devons revoir notre système de santé», affirme François Braun

Invité de la Matinale de CNEWS ce mercredi 10 mai, le ministre de la Santé, François Braun, a insisté sur la nécessité de «revoir le système de santé français» alors que 80% du territoire est aujourd'hui un désert médical.

Une triste réalité. Invité de la Matinale de CNEWS mercredi 10 mai, le ministre de la Santé François Braun est revenu sur les conclusions du Conseil National de la Refondation (CNR) qui a constaté que le nombre de médecins en France ne devrait pas augmenter avant les dix prochaines années.

«Il faut dire la vérité aux Français. Même si le gouvernement précédent a fait sauter ce verrou qui limitait le nombre d'étudiant e médecine, il va falloir dix ans car il faut dix ans pour former un médecin» a déclaré François Braun face à Laurence Ferrari. «Nous devons demain revoir tout notre système de santé, pour que tous les professionnels de santé, pas que les médecins participent mieux à la prise en charge» a-t-il poursuivi.

un accès plus simple aux médecins

«Comme on aura pas plus de médecins demain, il faut donner plus de temps aux médecins pour soigner» a assuré le ministre de la Santé.

Pour ce faire, le gouvernement avait annoncé le 8 février un allégement des tâches aministratives des médecins libéraux pour leur permettre de davantage se consacrer à leurs patients.

«Toutes ces petites mesures vont permettre de gagner du temps médical comme le fait de travailler en équipe autour du médecin qui va permettre de donner plus de temps au praticien et donc de prendre en charge davantage de patients».