Jordan Bardella : «Gérald Darmanin est incapable d'assurer la sécurité des Français»

Revenant sur la demande de Gérald Darmanin d'interdire les manifestations d'ultradroite, le président du RN Jordan Bardella a estimé ce jeudi sur CNEWS que le ministre de l'Intérieur était «incapable d'assurer la sécurité des Français».

Un bilan attaqué et des accusations. Invité de Punchline sur CNEWS jeudi 11 mai, le président du RN Jordan Bardella a vivement critiqué le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, déplorant son «incapacité» à «assurer la sécurité des Français».

«On l’a vu au cours de ces derniers mois, on l’a vu dans l’affaire du Stade de France – du fiasco qu’a été la gestion du stade de France par le ministère de l’Intérieur – on l’a vu avec le fiasco de l’expulsion de l’imam Iquioussen l’été dernier (…) On l’a vu dans le bras de fer raté avec l’Algérie, on le voit tous les jours dans l’impunité des militants d’ultragauche qui se constituent en blacks blocs et qui viennent systématiquement pourrir les mobilisations sociales», a-t-il égrené.

Revenant sur la manifestation de samedi 6 mai à Paris d'environ 600 membres de l'ultradroite arborant des croix celtiques et défilant pour la plupart le visage dissimulé, Jordan Bardella a dit se poser du côté du droit. «Etre sur la voie publique et participer à un attroupement quand on a le visage masqué et qu'on est cagoulé c'est un délit, c'est interdit par les lois de la république française», a-t-il rappelé.

Dans un second temps, le président du RN a mis en cause le ministre de l'Intérieur, l'accusant d'instrumentalisation. «Je pense que Gérald Darmanin a laissé cette manifestation s'organiser dans Paris. On savait très bien les images que ça allait provoquer et ça permet de dire "on a un problème avec l'ultradroite et donc peut être que le Rassemblement national est lié à cette mouvance"», a-t-il pointé.

Quelques jours après la mobilisation en question et alors que la polémique enflait, le ministre de l'Intérieur avait annoncé mardi avoir demandé aux préfets d'interdire toutes les prochaines manifestations organisées par l'ultradroite.

«On connaît ça par coeur, c'est pareil avec l'ultragauche. On laisse les antifas et les milices d'ultragauche, qui sont connus, identifiés (...) par les services de renseignements. Mais on voit bien que le pouvoir joue à un jeu, qui est un jeu malsain, dangereux, qui consiste à laisser les radicaux venir à l'avant des cortèges et des mobilisations pour ensuite tenter d'apparaitre comme le parti de l'ordre et de noyer avec cela l'ensemble des mouvements politiques, qui sont des mouvements d'opposition», a encore accusé Jordan Bardella.