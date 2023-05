L'UFC-Que Choisir conteste l'efficacité du «trimestre anti-inflation» et fait réagir Bercy

L'UFC-Que Choisir conteste l'efficacité du «trimestre anti-inflation» mis en place par le gouvernement en mars dernier. L'association affirme que le prix de certains produits a légèrement augmenté au lieu de baisser.

Le «trimestre anti-inflation» est-il vraiment l'allié du pouvoir d'achat des Français ? Selon le gouvernement, les prix des produits inclus dans l'opération ont en moyenne baissé de 13%, mais l'UFC-Que Choisir n'est pas d'accord. L'association de consommateurs affirme même que certains tarifs ont «légèrement augmenté» dans trois des cinq enseignes participant au dispositif.

Lancé le 15 mars dernier, le «trimestre anti-inflation» avait pour objectif de lutter contre l'inflation des prix alimentaires. En participant à cette opération, les grandes surfaces s'engageaient à proposer une sélection de produits au «prix le plus bas possible».

En 7 semaines, les prix des produits concernés par le trimestre anti-inflation ont baissé de 13%.





Dans le même temps, les volumes des produits concernés augmentent.



Le trimestre anti-inflation ça marche. pic.twitter.com/7OTlOo9161 — Olivia Gregoire (@oliviagregoire) May 10, 2023

Un mois plus tard, Olivia Grégoire, ministre déléguée au Commerce, dit s'appuyer sur les chiffres de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour estimer la baisse moyenne du panier à 13% «s'il est composé à 100% de produits issus du trimestre anti-inflation».

Une déclaration que l'UFC-Que Choisir juge «fausse». Sur son site, l'association explique avoir «passé en revue les évolutions de prix d’un large échantillon de produits des paniers anti-inflation (entre 50 et 150 références d'une chaîne de magasins à l'autre), entre le 23 mars et le 10 mai».

Une «méthodologie malhonnête»

Cette étude a révélé, selon elle, que les prix ont en moyenne «légèrement augmenté chez Intermarché (hausse moyenne de 1,5%), Casino (hausse de 1,4%) et Système U (hausse de 1%)» et sont «restés stables chez Carrefour». «La seule enseigne qui enregistre un recul ténu est Auchan (baisse de 0,3%) – mais c’est elle qui avait auparavant accusé la plus forte hausse, déplore l'UFC-Que Choisir. On est loin d’une baisse des prix de 13%».

Dans un communiqué, Intermarché a réagi en indiquant que sur sa sélection de 500 produits anti-inflation, «75% ont vu leur prix baisser de 8% environ». Mais, «pour le dernier quart», certains tarifs sont «en légère hausse», reconnait l'enseigne.

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, réfute malgré tout l'étude de l'UFC-Que Choisir, jugeant sa «méthodologie malhonnête». «Cette opération a commencé le 15 mars, il faut donc comparer les prix avant le 15 mars et les prix après le 15 mars» alors que l'UFC-Que Choisir «compare à partir du 23 mars», soit «après le début de l'opération», a-t-il développé.

Estimant que cette étude «trompe le consommateur», le ministre persiste et signe : «Les prix de ces produits ont effectivement baissé de 13% en moyenne. Le trimestre anti-inflation a été un vrai succès, les distributeurs ont pris sur leurs marges très largement pour financer ce trimestre anti-inflation. C'est pour cela que l'on souhaite une prolongation au-delà du 15 juin».