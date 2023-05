Michel-Édouard Leclerc : «Les prix ne vont pas baisser»

Michel-Édouard Leclerc, président des centres E.Leclerc, était l’invité de la Matinale de CNEWS ce lundi 15 mai. Interrogé par Laurence Ferrari sur l’inflation et le pouvoir d’achat, il a affirmé que «les prix n’allaient pas baisser».

«Les prix ne vont pas baisser». Le ton est donné par Michel-Édouard Leclerc, président des centres E.Leclerc. Invité de la Matinale, il a tenu à prévenir les Français que l’inflation n’était pas près de diminuer et atteindrait même un nouveau pic «cet été».

Depuis quelques mois, le coût de certaines matières premières est en train de baisser, ainsi que les prix de gros, et pourtant, ces baisses ne se répercutent pas sur les prix en magasin pour les consommateurs. C’est pourquoi le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, doit recevoir ce mercredi les industriels de l’agro-alimentaire à Bercy pour leur demander de participer à l’effort collectif de la baisse des prix.

«On parle de casser l’inflation au deuxième semestre. Les prix alimentaires, les prix de la vie quotidienne ne vont pas baisser. Il va y avoir des baisses, plus de promotions, mais on va arriver à un pic d’inflation cet été et l’idée c’est que le taux d’inflation d’ici la fin de l’année soit divisé par deux», a expliqué Michel-Édouard Leclerc.

Le patron des magasins E.Leclerc, plusieurs fois accusé de vouloir baisser les prix au maximum au détriment des producteurs français, estime que la balle est désormais dans le camp des industriels pour limiter la hausse des prix pour les consommateurs.

Selon Thierry Cotillard, patron d’Intermarché, l’inflation alimentaire pourrait connaître «un pic à 17%» sur un an à la fin du mois de juin. «Soit on est en capacité d'obtenir des industriels des baisses de leurs tarifs (...) soit il ne se passe rien et l'inflation reste à 17%», a-t-il prévenu.

En plus de nouvelles négociations avec les industriels, le ministre de l’Économie a demandé aux distributeurs de prolonger au-delà du 15 juin le «trimestre anti-inflation», qu’il estime être un succès. Avec cette opération, les principaux distributeurs français s’engagent à aller au-delà de leurs promotions habituelles sur une sélection de produits alimentaires et non-alimentaires pour lutter contre l’inflation.