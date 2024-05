Voici les 10 pays d’Europe où les investissements étrangers sont les plus importants

L'Europe peine toujours à sortir de la crise. Au sein du Vieux Continent, certains pays s'en sortent malgré tout mieux que d'autres en terme d'attractivité. Voici les 10 pays du continent où les investissements étrangers sont les plus importants en 2023, selon une étude.

Avec 5 694 projets d'Investissements directs étrangers (IDE) annoncés en 2023, le Vieux Continent accuse un recul de 4% par rapport à 2022 et de 11% par rapport à 2019. Le nombre d'emplois créés par ces IDE est lui aussi en baisse (-7%), selon une étude Statista.

Pays-bas

Avec 157 projets étrangers au sein de son pays, contre 147 en 2022, les Pays-Bas ont connu une progression annuelle de 7%.

italie

Pour l'Italie, l'année 2023 a été celle d'une certaine perte de vitesse en matière d'investissements étrangers. De 243 à 214 IDE, elle perd 12%. Seul motif d'espoir : l'Italie a pu bénéficier d'une nette progression dans le secteur manufacturier (+18%).

belgique

La Belgique aussi a souffert de 2023. De 234 à 215 IDE (-8%) sur son territoire, la Belgique a notamment accusé le coup dans les secteurs du numérique et des services aux entreprises (-8%), dans lesquels le pays avait beaucoup investi. En terme de nombre d'emplois, la Belgique possède largement le total le plus faible de ce top 10 : 4.918.

portugal

Grosse baisse également pour le Portugal, qui passe de 248 à 221 IDE. Un recul de 11%.

pologne

Il s'agit du seul pays de l'Est présent dans ce top 10. En effet, le conflit entre la Russie et l'Ukraine continue de diffuser un impact négatif sur les investissements dans cette région. Mais contrairement à ses voisins (Roumanie -13%, Finlande -32%, Lettonie -31%, Lituanie -40%), la Pologne sort son épingle du jeu en conservant son attractivité et en limitant sa baisse à seulement 3%.

espagne

L'autre pays de la péninsule ibérique est passé de 324 à 304 IDE, limitant sa baisse à 6%. Avec 42.450 emplois créés par ces IDE, l'Espagne maintient cette place forte, devant des pays comme la France (38.773) ou l'Allemagne (14.261), par exemple.

turquie

La Turquie est l'un des deux seuls pays a avoir progressé en nombre d'IDE entre l'année 2022 et l'année 2023. On peut même parler d'une belle progression : 17% (de 321 à 375 IDE). Le pays poursuit sa pente ascendante, passé par la 7ème place en 2020, la 5ème place en 2022 et la 4ème place désormais.

allemagne

En recul depuis le Covid-19, les investissements étrangers n'ont pas repris en Allemagne, en 2023 (de 822 à 733 IDE, -12%). Certains facteurs comme les ralentissements globaux de la croissance, les prix sans cesse en hausse de l'énergie et la sécurité de cet approvisionnement énergétique ont sans doute dissuadé les investisseurs.

royaume-uni

Le Royaume-Uni continue d'attirer les investisseurs étrangers. Avec 985 IDE au total, le pays se place deuxième de ce classement européen et surfe sur une dynamique positive (929 en 2022, +6%). Avec 52 211 emplois créés par les IDE, c'est le pays où les investissements étrangers créent le plus d'emploi en Europe. Le RU peut compter sur sa capitale londonienne, considérée comme la ville la plus attractive du continent (32% des avis des investisseurs), juste devant Paris (31%).

france

La France est nettement première de ce classement, pour la cinquième année de rang, avec un total de 1.194 IDE. Pour autant, c'est une avance plus faible qu'en 2022, où l'on comptait 1.259 IDE (-5%) sur le territoire français. Actuellement, on compte 39.773 emplois créés par les investissements étrangers mais cette année, on comptait 1.815 décisions d'investissement recencés. De quoi espérer la création et le maintien de 59.254 emplois à horizon 2026.