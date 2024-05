Voici les 10 pays avec le plus de milliardaires dans le monde en 2024

Depuis le début du siècle, le nombre de milliardaire (en dollars américains) est en hausse constante : de 470 en 2000, à 2.700 en 2023. Mais où se situent ces fortunes exceptionnelles à l'échelle du monde ? Voici les 10 pays qui comptent le plus de milliardaires.

On entend souvent que 99% des richesses mondiales sont détenues par 1% de la population. Quand on parle du club des milliardaires, on fait référence à un cercle de quelques milliers de personnes, évaluées à 2.700 en 2023, soit 0,00004% de la population mondiale, selon les chiffres de Forbes (2024).

ROYAUME-UNI

Juste devant la France (53 milliardaires), qui rate ce classement de peu, on retrouve le Royaume-Uni, avec ses 55 fortunes au dessus du milliard.

HONG KONG

Considérant la région administrative de Hong Kong individuellement, Forbes montre la puissance économique exceptionnelle de cette ville asiatique. Avec 67 milliardaires dans ses rangs et un total de 330 milliards de dollars répartis entre eux, Hong Kong n'en finit plus de se développer.

CANADA

Sur ses 38 millions d'habitants, le Canada compte 67 milliardaires. Quatre de plus qu'en 2023, où ils étaient 63.

BRÉSIL

Seul pays d'Amérique du Sud, le Brésil possède 69 milliardaires. Un total élevé, qui représente 231 milliards de dollars à eux-seuls. Le milliardaire le plus riche du pays est Eduardo Saverin (co-fondateur du réseau social Facebook avec Mark Zuckerberg en 2004) avec quelques 28 milliards de dollars.

ITALIE

L'Italie a gagné 9 milliardaires en 2023. De 64, on passe à 73 fortunes estimées au-dela du milliard de dollars. En tête trone Giovanni Ferrero (administrateur de la célèbre entreprise productrice de Nutella ou encore Kinder), avec sa fortune de 43,8 milliards de dollars.

RUSSIE

Malgré les sanctions économiques importantes qui plannent au dessus de la Russie depuis le début de sa guerre avec l'Ukraine, la Russie voit son total de milliardaires progresser (de 105 à 120).

ALLEMAGNE

L'Allemagne est le pays européen comptant le plus de milliardaires. Avec 132 milliardaires, on estime que 644 milliards de dollars se concentrent entre les mains de ces 132 personnalités.

INDE

L'Inde passe tout juste la barre des 200 milliardaires. En première place nationale se trouve Mukesh Ambani et ses 116 milliards de dollars (11e patrimoine mondial). Il dirige la troisième plus grande entreprise indienne : Reliance Industries.

CHINE

La Chine est le seul pays de ce classement dont le total est en baisse entre 2023 et 2024 : de 495 milliardaires, on passe à 406 milliardaires en 2024. Cela peut s'expliquer par une situation globale compliquée en Chine. Un pays dont la richesse totale était en baisse de 3,6% en 2022. C'est la deuxième fois en 15 ans que le nombre des ménages fortunés baisse.

ETATS-UNIS

Sans surprise, la première place de ce classement est occupée par les Etats-Unis et ses 813 milliardaires. En tête de file se place Elon Musk, deuxième fortune mondiale (derrière le Français Bernard Arnaud), avec 195 milliards de dollars.