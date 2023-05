Rappel de produits : des crêpes vendues dans toute la France rappelées pour risque de Listeria

Commercialisées dans toute la France par E. Leclerc depuis le 28 avril, des crêpes de la marque «Nos régions ont du talent» font l’objet d’un nouveau rappel. Elles pourraient contenir la bactérie à l’origine de la Listeria.

Deux mois après le premier incident, la marque bretonne fait à nouveau l’objet d’un rappel de produit, rapporte le site officiel Rappel Conso. La raison : la présence de Listeria monocytogenes, l’agent responsable de la listériose.

Les produits concernés sont les crêpes de la marque «Nos régions ont du talent», conditionnées en barquette de 180 g et proposées à la vente du 28 avril au 12 mai dernier. Elles ont pour référencement le lot 4AA2115, le code-barres 3564709029207, et pour date limite de consommation le 21 mai 2023.

#RappelProduit



4 CREPES DE BRETAGNE 180G - NOS REGIONS ONT DU TALENT





Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose)





Motif : Présence de Listeria monocytogenes

La listériose est une infection alimentaire rare en France, mais dont les cas sont souvent sévères, d’après l’Anses (Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale). 350 à 400 cas sont recensés chaque année, faisant d’elle la deuxième cause de décès d’origine alimentaire du pays.

Les symptômes sont le plus souvent des troubles digestifs de type gastroentérite, de la fièvre et des courbatures. C’est pourquoi les personnes qui auraient consommé ces produits, et qui présenteraient ces symptômes, sont invités par Rappel Conso à consulter leur médecin traitant.

Des complications (méningites, bactériémie, etc.) peuvent cependant se développer et nécessiter une hospitalisation. La listériose est considérée comme une maladie pouvant être grave, et dont le délais d'incubation peut s'étendre jusqu'à huit semaines. Les populations à risque, notamment les femmes enceintes, doivent donc être particulièrement attentives à ces symptômes, selon l’Anses.

Pour toutes les personnes qui auraient acheté ce produit, un remboursement est possible jusqu’à la fin de la procédure de rappel, à savoir le mercredi 31 mai 2023. Pour obtenir plus d’informations, les clients peuvent contacter le service consommateur au 0800 874 184.