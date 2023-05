Elections européennes : voici les dates du scrutin

Les prochaines élections européennes se tiendront du 6 au 9 juin 2024, comme l’a annoncé ce mercredi 17 mai la présidence suédoise du Conseil de l'Union européenne.

Dans un peu plus d’un an, plus de 400 millions d’électeurs et d’électrices provenant des 27 pays de l’Union européenne seront appelés aux urnes. Le scrutin s’étendra sur quatre jours pour respecter les coutumes des différents pays. Les Pays-Bas ouvriront le bal le jeudi le 6 juin 2024, tandis qu'en France, où l’on vote traditionnellement le dimanche, le scrutin à un seul tour aura lieu le 9 juin.

Les citoyens seront appelés à désigner leurs représentants et représentantes au Parlement de Strasbourg. Cette élection des eurodéputés, qui se tient tous les cinq ans au suffrage universel, donnera le coup d’envoi du renouvellement des chefs des principales institutions européennes, notamment la présidence de la Commission aujourd’hui assurée par Ursula von der Leyen.

En France, les dernières élections européennes de 2019 avaient vu le Rassemblement national arriver en tête des votes (23,34%) devant LREM, devenu Renaissance, (22,42%). Le taux de participation avait atteint son plus haut niveau depuis les élections européennes de 1994, avec 50,12% de votants.

L’accord politique portant sur ces dates de scrutin, trouvé par les ambassadeurs des 27 pays membres, devra être formellement endossé lundi par un Conseil des ministres européens.