Robert Ménard : «Jean-Luc Mélenchon est le Donald Trump de gauche»

Invité de La Matinale de CNEWS ce jeudi 18 mai, Robert Ménard, maire de Béziers, est revenu sur les propos de Jean-Luc Mélenchon au lendemain de l'agression de Jean-Baptiste Trogneux, petit-neveu de Brigitte Macron.

Un comportement «minable», estime Robert Ménard. Le maire de Béziers était l’invité de La Matinale de CNEWS jeudi 18 mai, et a évoqué l’agression de Jean-Baptiste Trogneux, le neveu de Brigitte Macron, dans sa chocolaterie.

Robert Ménard est notamment revenu sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon, à la suite de cet incident. Il déplore que le président de La France insoumise ait appelé la victime «le chocolatier Trogneux» : «Ça respire le mépris de classe», a-t-il lancé.

Le maire de Béziers a également souligné le fait que Jean-Luc Mélenchon se soit dit «sommé» de toute part de réagir à cette agression : «Ça veut dire que si on ne lui avait pas posé la question, il n’aurait rien dit», a-t-il déploré.

Pour Robert Ménard, ce tweet est une «folie à la Donald Trump, mais à gauche» : «C’est le Donald Trump de gauche : il pense que plus il provoque, il dit des énormités, et il se met en dehors du jeu démocratique, plus ça va lui attirer des sympathies», a-t-il analysé.

L’homme politique a déploré un «calcul électoral disqualifiant», utilisé par Jean-Luc Mélenchon : «Il se dit que dans les quartiers et dans les cités, ce discours est payant électoralement. Honnêtement, c’est un peu minable», a-t-il conclu.