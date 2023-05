Impôts 2023 : ces 10 avantages fiscaux souvent oubliés

En France, il est possible de réduire son montant imposable en fin d'année grâce à plusieurs avantages souvent méconnus. En voici 10 qui peuvent faire diminuer les impôts.

LES DONS

Les bonnes actions sont soutenues par l'État. En effet, les dons effectués à des organismes d'intérêt général permettent de bénéficier d'un avantage fiscal de 66% du montant des dons, pouvant atteindre 75% pour les dons allant jusqu'à 1.000 euros. Ces dépenses, considérées comme récurrentes par l'administration fiscale, font l'objet d'un versement anticipé de 60% mi-janvier, suivi des 40% restants en été.

Les dons sont catégorisés, et les dons politiques sont limités pour les campagnes présidentielles et législatives. Il n'est pas possible de dépasser 7.500 euros par personne et 15.000 euros par an et par foyer fiscal. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il faut conserver le relevé fiscal annuel en cas de contrôle fiscal.

Selon MoneyVox, qui s'est basé sur les statistiques de la Direction générale des Finances publiques de 2020, plus de 12 millions de foyers imposés oublient de réclamer cette réduction d'impôt, ce qui représente en moyenne une économie de 45 euros par foyer.

LE BARÈME KILOMÉTRIQUE

Il existe deux options concernant les véhicules pour bénéficier d'un avantage fiscal. La première option consiste à choisir l'abattement forfaitaire de 10% pour frais professionnels, ce qui réduit automatiquement de 10% les revenus et salaires retenus par le fisc. Sinon, il est possible d'opter pour la déduction des «frais réels» en utilisant le barème officiel des frais kilométriques.

Le barème des frais kilométriques 2023 a été revalorisé de 5,4% après une augmentation exceptionnelle de 10% en 2022. Cet avantage fiscal permet d'économiser quelques centaines d'euros pour les trajets réguliers de plus de 15 km. Le simulateur officiel du fisc permet de calculer le montant des frais kilométriques en indiquant le nombre de kilomètres parcourus dans l'année et en suivant les indications en fonction du véhicule utilisé.

LES FRAIS RÉELS

Près de 22% des foyers ne bénéficient pas des 441 euros d'économies d'impôt. Un certain nombre de foyers ont plus intérêt à opter pour les frais réels. Les frais réels sont utilisables lorsque la déduction forfaitaire est insuffisante pour couvrir les frais professionnels. Cela peut être long, car il faut recenser tous les frais professionnels tels que les transports, les repas, les frais d'électricité et autres, qui doivent être fournis à l'administration fiscale. Il faut également être en mesure de justifier tous les montants en cas de contrôle fiscal.

Les frais réels permettent tout de même de réaliser de véritables économies, car la déduction forfaitaire de 10% ne s'applique pas. Pourtant, seuls 20% des foyers avec au moins un contribuable salarié utilisent ce système. Climb, qui accompagne les particuliers dans la gestion de leurs investissements et de leurs impôts, estime qu'au moins 22% pourraient avoir intérêt à le faire pour un gain moyen de 441 euros. Cela représenterait potentiellement 300 millions d'euros non réclamés.

LES ENFANTS

Avoir un enfant permet de réaliser des économies sur vos impôts. En effet, un enfant au collège permet d'avoir droit à une réduction d'impôt de 61 euros, pour un lycéen c'est 153 euros et pour un enfant en études supérieures 183 euros. Cette réduction doit être réclamée dans la déclaration des revenus à la ligne 7EA à 7EG. Pour que cela soit applicable, il ne faut pas que l'enfant soit lié par un contrat de travail et rémunéré.

Pour les plus petits, les enfants âgés de moins de 6 ans, il existe également un avantage fiscal. Le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants permet de réduire la facture de moitié. Que vous soyez imposable ou non, il s'agit d'un crédit d'impôt, pas d'une réduction, qui est également valable pour les premières années de scolarisation de l'enfant. Il suffit de rassembler les factures et de déclarer les montants dépensés.

LA FLAT TAX

La flat tax, prélèvement forfaitaire unique, concerne tous les revenus de l'épargne et du capital. La flat tax est composée de 30% d'imposition, 17,2% de cotisations sociales et 12,8% d'impôt sur le revenu. Cependant, les livrets d'épargne réglementée tels que le Livret A, le LEP ou le LDDS sont totalement défiscalisés.

La flat tax est défavorable aux non-imposables, car cet impôt sur le revenu forfaitaire de 12,8% est tout de même prélevé. Pour cela, il faut cocher la case 2OP sur la déclaration des revenus.

UN PARENT EN EHPAD

Toutes les dépenses avancées pour les frais d'un parent en EHPAD permettent de bénéficier d'une réduction d'impôts équivalente à 25%. En moyenne, les tarifs des établissements pour les personnes âgées s'élèvent à plus de 2.000 euros par mois.

LES PENSIONS ALIMENTAIRES

Les pensions alimentaires ouvrent droit à une déduction fiscale. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, si l'enfant est mineur, la somme versée peut être déduite en intégralité, dès lors qu'elle correspond à l'exécution de l'obligation alimentaire et répond aux besoins de l'enfant.

Pour l'enfant majeur, il ne doit pas être rattaché au foyer fiscal, et ses revenus doivent être insuffisants pour subvenir à ses besoins. S'il réside chez le contribuable, la somme forfaitaire déductible s'élève à 3.786 euros sans justificatif, et jusqu'à 6.368 euros en cas de dépenses complémentaires justifiées, telles que les dépenses de santé ou de scolarité. S'il ne réside pas au domicile du contribuable, le montant déductible atteint 6.368 euros, et jusqu'à 12.736 euros si l'enfant est divorcé et chargé de famille, marié ou pacsé.

UN PREMIER ABONNEMENT À UN TITRE DE PRESSE

Un premier abonnement de 12 mois à un titre de presse d'information politique et générale permet de bénéficier d'un crédit d'impôt, à condition que les revenus du foyer fiscal n'excèdent pas un plafond fixé à 24.000 euros pour une part de quotient familial. Ainsi, un contribuable ayant déboursé 120 euros pour un abonnement annuel peut escompter un avantage fiscal de 36 euros.

LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENTS

Lorsque le contribuable a engagé des dépenses pour adapter sa résidence principale à une personne âgée ou handicapée, il peut bénéficier d'un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt peut s'appliquer aux éviers et lavabos à hauteur réglable, aux sièges de douche muraux, aux WC surélevés, aux mains courantes et aux barres de maintien ou d'appui.

LES COTISATIONS D'ÉPARGNE RETRAITE

Il s'agit d'une dépense souvent oubliée. Pourtant, les souscripteurs d'un produit d'épargne retraite, tels que le PER (Plan d'Épargne Retraite), peuvent déduire le montant de leurs cotisations de leur revenu imposable, dans certaines limites. Seuls certains produits sont concernés, tels que le PER individuel, le PER d'entreprise, le PERCO, le PERP, ainsi que les régimes facultatifs comme le Préfon.