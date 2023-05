Voici les 15 pays qui paient le plus d'impôts dans le monde

La France, réputée comme ayant l'une des fiscalités les plus importantes, a été détrônée par un pays scandinave dans le classement des pays qui paient le plus d'impôts dans le monde.

Les impôts jouent un rôle crucial dans le financement des dépenses publiques. Chaque pays établit sa propre politique fiscale et fixe ses taux d'imposition en fonction de ses besoins. Découvrez ci-dessous les pays où la pression fiscale est la plus élevée d'après le site Trading Economic.

Le Danemark

Nick Karvounis/Unsplash

Le Danemark est le pays qui a le taux le plus élevé de recettes fiscales. Le pays possède une économie florissante. Avec un taux d'imposition fiscale variant entre 41 % et 60 % sur les revenus de la population, le Danemark est considéré comme un pays où les taxes sont extrêmement élevées. La pression fiscale au Danemark est estimée à 45,9 % du PIB, ce qui en fait le pays qui paie le plus d'impôts au monde.

La France

La France maintient sa deuxième place dans le classement. Avec une pression fiscale atteignant 45,3 % et un taux de TVA de 20 %, ses habitants fsont imposables sur les revenus selon cinq tranches. La dernière atteint 45 % pour un revenu annuel dépassant 153.783 euros. L'imposition des taxes sur les entreprises est fixée à 33,3 %.

La Belgique

La Belgique occupe la troisième place du classement des pays qui paient le plus de taxes au monde. Certains désignent parfois ce pays comme étant un paradis fiscal, mais en réalité la fiscalité en Belgique est plus stricte par rapport à celle de la France. L'impôt sur les revenus dépassant 36.300 euros atteint 50 %, tandis qu'en France, il est de 45 % pour les revenus supérieurs à 151.200 euros. C'est ce qui place la Belgique en vedette sur la liste des nations payant le plus d'impôts. La pression fiscale en Belgique est de 44,13 % du PIB, et le taux de TVA avoisine les 24 %.

La Hongrie

En matière de TVA, la Hongrie détient le taux le plus élevé d'Europe, avec 27 %, tandis que la plupart des pays dans le monde se situent entre 15 % et 25 %.

Ervin Lukacs/Unsplash

L'État hongrois prélève également un impôt sur les sociétés de 9 %, avec des charges patronales maximales de 22 %. Ces chiffres font de la Hongrie une destination attrayante pour les entreprises souhaitant réaliser des bénéfices. La pression fiscale en Hongrie s'élève à 39,4 % du PIB.

La Slovénie

En Slovénie, le taux d'imposition annuel des revenus est de 17 % pour ceux inférieurs à 5.855 euros, et de 50 % pour ceux supérieurs à 35.135 euros. Les résidents sont imposés sur l'ensemble de leurs revenus, tandis que ceux qui ne résident pas en Slovénie sont imposés uniquement sur leurs activités dans le pays. Le taux de pression fiscale en Slovénie est de 37,7 %, et le taux normal de TVA est de 22 %.

La Finlande

En tant que pays voisin de la Suède, la Finlande applique un impôt à la source, atteignant parfois 50% pour les revenus des particuliers. Quant aux sociétés, elles sont imposables à 20%. La pression fiscale en Finlande est d'environ 44,2 % du PIB.

La Serbie

La Serbie ne fait pas exception en ce qui concerne les pays les plus taxés. Avec un taux de pression fiscale de 38,4 % du PIB et une TVA au taux conventionnel de 20 %, la Serbie est également répertoriée parmi les pays qui paient le plus d'impôts.

La Suède

La Suède a une fiscalité très élevée, notamment en ce qui concerne l'impôt sur le revenu (31,86 %), son économie prospère avec une croissance de 4,1 % en 2021.

Adam Gavlak/Unsplash

La pression fiscale en Suède s'élève à 44,12 % du PIB, et le taux de TVA est de 25 %.

L'Italie

Le fonctionnement de la fiscalité en Italie est assez complexe. Par exemple, les tranches d'impôts sur les entreprises diffèrent en fonction de leurs domaines d'activité. La pression fiscale en Italie est de 42,8 % du PIB, et le taux standard de la TVA est de 22 %. L'Italie a également introduit un impôt sur la fortune pour les résidents dont le patrimoine net dépasse les 10 millions d'euros.

L'Autriche

Le cas de l'Autriche vient confirmer l'allégation selon laquelle les impôts sont plus élevés dans les pays germanophones. En effet, avec une pression fiscale atteignant 42,1 % du PIB, l'Autriche est considérée comme une destination privilégiée en matière de fiscalité pour les entreprises. Le système fiscal autrichien repose sur un impôt sur le revenu progressif, avec des taux variant de 0 % à 55 % pour les revenus les plus élevés. De plus, les sociétés en Autriche sont soumises à un impôt sur les bénéfices de 25 %.

L'Allemagne

Stefan Widua/Unsplash

L'Allemagne, se positionne à la 11e place de ce classement des pays qui paient le plus d'impôts. Le taux de pression fiscale en Allemagne est de 41,3 %, avec un taux normal de TVA de 19 %. La taxe sur les revenus imposables est de 14 % pour les revenus compris entre 9.985 euros et 14.926 euros, et de 45 % pour les revenus dépassant 277.826 euros.

Le Luxembourg

Le Luxembourg figure également parmi les pays qui paient le plus d'impôts. En tant que pays germanophone, le Luxembourg a adopté le prélèvement à la source pour les revenus imposables. Par exemple, un salarié touchant 50.000 euros bruts par an recevra 34.124 euros nets après déduction d'un impôt de 15.876 euros. Le taux d'imposition moyen au Luxembourg est de 31,8 %, et la pression fiscale représente 39,5 % du PIB.

La Norvège

La Norvège présente une pression fiscale de 38,8 %. Les Norvégiens, tout comme les Danois, accordent une grande importance à la transparence de leur système fiscal. Depuis plus de deux siècles, il est de tradition dans ce pays que la population rende publiques ses déclarations d'impôts.

Les Pays-Bas

En 2021, les Pays-Bas affichaient un taux d'imposition et de taxation de 37,9 %. Le taux de TVA est de 21 %. Pour les sociétés, la taxe sur les revenus est fixée à 20 % pour les revenus inférieurs à 200.000 euros, et à 25 % pour les revenus supérieurs à cette somme. Aux Pays-Bas, l'imposition des particuliers se fait sur seulement deux tranches d'imposition.

Le Portugal

André Lergier/Unsplash

Le Portugal occupe la 15e place de ce classement. Le gouvernement portugais a adopté une politique de prélèvement à la source sur le revenu. Les taux d'imposition varient de 14,5 % pour les revenus annuels inférieurs à 7.112 euros, à 48 % pour les revenus annuels supérieurs à 80.882 euros. Le taux de pression fiscale au Portugal s'élève à 37,4 %, et le taux normal de TVA est de 23 %.

Ce classement des pays qui paient le plus d'impôts peut varier en fonction de différents facteurs tels que les politiques fiscales, la structure économique et les priorités budgétaires de chaque pays. Les taux d'imposition élevés dans certains pays sont souvent liés à la fourniture de services sociaux de haute qualité tels que la santé, l'éducation et les infrastructures publiques.