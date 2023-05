Météo : où fera-t-il le plus chaud ce week-end de la Pentecôte ?

Il fera très chaud pour ce week-end de la Pentecôte. Le soleil rayonnera sur la majorité du pays et se fera même très imposant dans certains départements, avec une nette hausse des températures.

Un week-end sous haute chaleur. La Pentecôte sera chaude ces 27 et 28 mai, dans toute la France. Sur Twitter, La Chaîne Météo a certes annoncé quelques orages dans le sud de la France, mais les Français des deux tiers nord-ouest prendront un long bain de soleil ce week-end.

Votre #weekend sera estival sur les 3/4 de la France Les bords de Manche et de mer du Nord conserveront un vent frais de nord-est tandis qu'ailleurs, il fera #chaud. Les températures seront dignes d'un mois de juin au nord de la Loire et d'un mois de juillet au sud. pic.twitter.com/w7VVUDuy6b — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) May 26, 2023

Après une fraîcheur qui se fera sentir en matinée, la hausse des températures se fera sentir. Samedi, il fera 18°C en port de Manche, 27°C au sud de la Garonne, entre 24 et 2°C au nord de la Loire, 30°C dans le sud, et même 32°C prévus en Gironde, dans le Lot-et-Garonne, dans les Landes, dans le Vaucluse et dans le Gard.

«Les températures seront dignes d'un mois de juin au nord de la Loire et d'un mois de juillet au sud», a décrit l'organisme sur sa publication datée du vendredi 26 mai.

Le lendemain, les températures globales seront prévues entre 18°C et 28°C. Mais le lundi 29 mai, le temps pourrait possiblement se rafraîchir des Hauts-de-France au Grand-Est.

Ce léger rafraîchissement ne devrait pas être partagé avec le reste de la France, qui devrait conserver ses températures dignes de la saison estivale.